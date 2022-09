Au zburat la Londra pentru Regină EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Vlad Babenco e manager cultural și când a aflat că a murit Regina Elisabeta a II-a și-a dorit să ajungă la catafalcul ei. Era într-o delegație de serviciu la Paris și a luat imediat primul avion spre Londra.

Vlad Babenco, manager cultural: "Am intrat în a 11-a oră de așteptare și înțeleg că mai am cam 3 ore de mers. Am straturi-straturi de haine pe mine, am avut de înfruntat frig, am avut de înfruntat coadă. Eu, din perspectiva mea de manager cultural, am simțit că trebuie să fiu în clipa asta aici, în momentul ăsta istoric".

Tot pentru a-i aduce un omagiu Reginei care a domnit 7 decenii, Radu și Mihaela și-au cumpărat bilete de avion și au zburat la Londra. S-au pregătit special pentru acest moment solemn, așa încât apariția lor i-a făcut pe unii britanici să creadă despre ei că sunt reprezentanți ai aristocrației britanice.

"Am venit efectiv doar pentru această zi, să putem să trăim momentul cât mai intens", spune Radu.

Mihaela: "Londra în aceste momente este o experiență care nu putea fi ratată. Mi se pare fantastic cât de elegant s-au organizat autoritățile de aici".

La coada care se întinde pe o distanță de peste 20 de kilometri așteaptă și români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie.

"La 6 dimineață am pornit, am pregătit oarecum planurile de aseară, copiii pregătiți de școală, mâine pregătiți de muncă, astăzi aici. Regina a fost pentru mine cel puțin un rol-model în viață".

Luni dimineață, când Big Ben va bate la ora 06.30, ultimul vizitator va trebui să iasă din sala Westminster. Acestea sunt procedurile de securitate, a explicat Vlad Ungar, trimisul special al TVR la Londra. Sicriul va fi mutat la Catedrala Westminster, unde va avea loc slujba religioasă la care vor participa cei mai puternici lideri ai lumii.

