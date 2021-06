Declaratii Protasevici EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Regimul de la Minsk încearcă să convingă comunitatea internațională că Protasevici e bine tratat și că regretă că a organizat protestele anti Lukashenko.

Roman Protasevici, dizident, arestat de regimul Lukashenko: Mă simt minunat, nu am de ce să mă plâng. Dacă are cineva dubii, sunt gata să mă supun unei investigaţii medicale independente, dacă ancheta îmi permite. În al treilea rând, pentru colegii care îşi fac griji pentru sănătatea mea, după cum vedeţi, sănătatea mea e bună, nu am de ce să mă plâng, nu m-a bătut nimeni, nu m-a atins nimeni.

