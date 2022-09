Roger Federer pune capăt unei cariere impresionante, după 24 de ani de tenis. Rafael Nadal: E o zi tristă pentru mine și pentru întreaga lume a tenisului. Billie Jean King: Este campionul campionilor

Rafael Nadal și Roger Federer / FOTO: Rafael Nadal/Facebook

Rafael Nadal, cel mai mare rival, dar și prieten al lui Federer, a transmis un mesaj emoționant în care a spus că este o zi tristă pentru el și pentru toată lumea tenisului.

"Dragă Roger, prietenul și rivalul meu, aș fi vrut ca această zi să nu vină niciodată. Este o zi tristă pentru mine, dar cred că şi pentru întreaga lume a tenisului. A fost o plăcere, dar şi o onoare şi un privilegiu, să împărtăşesc toţi aceşti ani cu tine, să trăiesc atâtea momente fantastice pe teren şi în afara lui. Vom avea multe alte momente împreună în viitor, mai sunt multe lucruri de făcut împreună, știm asta. Deocamdată, îți doresc cu adevărat toată fericirea alături de soția ta, Mirka, de copiii tăi, de familia ta și să te bucuri de ceea ce ai în față. Ne vedem la Londra la @lavercup", a scris campionul spaniolul pe rețelele sociale.

Meciurile dintre cei doi campioni, numite de fani "Fedal", erau unele dintre cele mai așteptate și apreciate din circuit. Federer și Nadal au fost, de altfel, protagoniștii unora dintre cele mai spectaculoase partide din circuitul ATP, iar finala lor de la Wimbledon din 2008, câștigată de Nadal pe suprafața favorită a lui Roger, scor 6–4, 6–4, 6–7 (7), 6–7 (10), 9–7, la capătul a aproape cinci ore de joc, este considerat de mulți drept cel mai bun meci din istorie.

Ultima finală de Grand Slam disputată de cei doi prieteni și rivali a fost la Australian Open 2017, când elvețianul se impunea în cinci seturi, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, după 3 ore şi 38 de minute de joc. Era penultimul titlu de Mare Șlem câștigat de Federer, care avea să se impună la Open-ul australian și în anul următor, pentru al 20-lea trofeu major. Îl învingea în finală pe Marin Čilić.

După finala din 2017 de la AO, Nadal și Federer s-au întâlnit de încă 6 ori în circuit, spaniolul câștigând un singur meci, la Roland Garros 2019. Ultimul lor meci direct a fost în semifinale la Wimbledon, în 2019, iar Roger s-a impus în patru seturi: 7- 6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. În finală avea să fie învins de campionul sârb Novak Djokovic.

Cei doi campioni s-au întâlnit de 40 de ori în meciuri directe, iar spaniolul conduce cu 24 de victorii la 16.

Roger Federer, care a deținut timp de câțiva ani recordul celor mai multe turnee de Grand Slam câștigate, 20, până a fost egalat și apoi depășit de mai tinerii Nadal (22 trofee majore) și Djokovic (21) a explicat în anunțul retragerii că ultimii trei ani au fost dificili din punct de vedere fizic, cu mai multe accidentări şi operaţii.

Campionul elvețian, care se retrage la 41 de ani, după mai mult de 1.500 de meciuri disputate şi 24 de ani petrecuţi în circuit, nu a mai jucat într-o competiție oficială de la Wimbledon 2021. "Am muncit mult ca să revin la cel mai bun nivel al meu şi să fiu competitiv. Ştiu însă de asemenea care sunt limitele corpului meu şi capacităţile mele. Iar ultimele mesaje ale corpului meu au fost clare", a scris Federer, care s-a născut pe 8 august 1981.

În cariera sa, Federer a fost 310 săptămâni numărul 1 mondial, a fost cel mai vârstnic număr 1 mondial din istorie, la 36 de ani și 320 de zile, a câștigat 28 de turnee Masters 1000, două medalii olimpice (aur 2008, argint 2012), a fost declarat de 5 ori Sportivul Anului și a câștigat nu mai puțin de 103 titluri ATP, un record absolut. Elvețianul a jucat într-o carieră de 24 de ani, 1526 de meciuri la simplu, obținând 1251 de victorii.

Reacții la retragerea unui mare campion

Billie Jean King: "Roger Federer este campionul campionilor. Are cel mai complet joc al generației sale și a captat inimile fanilor sportului din întreaga lume cu o rapiditate uimitoare pe teren și o minte puternică pentru tenis. A avut o carieră istorică și amintiri care vor dăinui mai departe."

(1/2) Roger Federer is a champion’s champion. He has the most complete game of his generation & captured the hearts of sports fans around the world with an amazing quickness on the court & a powerful tennis mind. He has had a historic career w/memories that will live on and on. pic.twitter.com/zxGq4izh1v — Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 15, 2022

Chirs Evert: "A fost întruchiparea unui campion; clasă, grație, smerenie, iubit de toată lumea... și a stăpânit cu eleganță sportul ca nimeni altul... Mult succes, @Roger Federer nu pleca prea departe!"

He was the epitome of a champion; class, grace, humility, beloved by everyone…and he elegantly mastered the sport like no other…Good luck to you, @rogerfederer don’t go too far! — Chris Evert (@ChrissieEvert) September 15, 2022

Martina Navratilova: "Ce mesaj sincer, plin de iubire, viață, speranță, pasiune și recunoștință. Exact așa a jucat Roger, tenisul pe care îl iubim atât de mult. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, pentru toată magia!"

What a heartfelt message , full of love, life, hope, passion and gratitude. Which is exactly how Roger played the game we love so much. Thank you thank you thank you, for all the magic!!!

Xoxoxo https://t.co/2s1Aw5SpJ5 — Martina Navratilova (@Martina) September 15, 2022

Serena Williams: "Am vrut să găsesc modalitatea perfectă de a spune asta, pentru că ai pus capăt jocului în mod atât de elocvent - perfect, la fel cum a fost cariera ta. Te-am urmărit mereu și te-am admirat. Drumurile noastre au fost întotdeauna atât de asemănătoare. Ai inspirat milioane și milioane de oameni - inclusiv pe mine - și nu vom uita asta niciodată. Te aplaud și aștept cu nerăbdare tot ceea ce vei face în viitor. Bun venit la clubul pensionarilor! Îți mulțumesc că ești tu, Roger Federer!"

Venus Williams: Cel mai mare al tuturor timpurilor. Deja mi-e dor de tine.

Petra Kvitova: "Roger - ai fost întotdeauna o mare inspirație pentru mine. Eleganța ta, grația ta, jocul tău frumos. Am avut mereu cea mai mare stimă pentru tine și vreau să te felicit pentru o carieră uimitoare. Tenisul nu va mai fi la fel fără tine! Mulțumesc!"

Roger - you have always been such a huge inspiration to me. Your elegance, your grace, your beautiful game. I have always held you in the highest regard and want to congratulate you for an amazing career. Tennis won’t be the same without you! Thank you @rogerfederer pic.twitter.com/tAGirtB5m4 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 15, 2022

Belinda Bencic: "Cel mai mare idol și inspirație pentru mine și pentru mulți alții, pentru totdeauna. Mulțumesc pentru tot! „Este o zi frumoasă să-ți urmărești visul, Belinda!” - RF - 31.7.2021."

The biggest idol and inspiration to me and so many others, forever

Thank you for everything



„Its a beautiful day to go after your dream, Belinda!” - RF

31.7.2021 pic.twitter.com/PRNuwyot8x — Belinda Bencic (@BelindaBencic) September 15, 2022

Iga Swiatek: "Vreau doar să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ceea ce ești pentru sportul nostru. A fost un privilegiu să fiu martoră la cariera ta. Îți doresc tot ce e mai bun."

I just want to thank you for everything you've done and everything you are for our sport. It's been a privilege to witness your career. I wish you all the best. https://t.co/gJSV5PZO2Y — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 15, 2022

Mesajul de retragere al lui Roger Federer

„Pentru familia mea din tenis și nu numai,

Dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, adversarii mei și, mai presus de toate, fanii care dau viață acestui sport. Astăzi, vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți.

După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul său pentru mine în ultima vreme a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale.

Laver Cup de la Londra, de săptămâna viitoare, va fi ultimul meu eveniment ATP. Voi mai juca tenis în viitor, desigur, dar nu la Grand Slam-uri sau în circuit.

Este o decizie dulce-amară, pentru că îmi va lipsi tot ce mi-a oferit acest circuit. Dar, în același timp, există atât de multe lucruri de sărbătorit. Mă consider unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ. Am primit un talent special pentru a juca tenis și am făcut-o la un nivel pe care nu mi l-am imaginat niciodată, pentru mult mai mult timp decât am crezut vreodată că este posibil.

Aș dori să îi mulțumesc în mod special soției mele uimitoare, Mirka, care a fost alături de mine în fiecare minut. Ea m-a încălzit înainte de finale, a urmărit nenumărate meciuri, chiar și în timp ce era însărcinată în peste 8 luni și a suportat latura mea caraghioasă în drumurile pe care le-am făcut împreună cu echipa timp de peste 20 de ani. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor patru copii minunați ai mei pentru că m-au susținut, mereu dornici să exploreze locuri noi și să creeze amintiri minunate pe parcurs. Să-mi văd familia încurajându-mă din tribune este un sentiment pe care îl voi prețui pentru totdeauna.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc și să recunosc aportul părinților mei iubitori și surorii mele dragi, fără de care nimic nu ar fi fost posibil. Un mare mulțumesc tuturor foștilor mei antrenori care m-au îndrumat întotdeauna în direcția cea bună… ați fost minunați! Și Federației Elvețiene de Tenis, care a crezut în mine ca tânăr jucător și mi-a oferit un start ideal.

Vreau să mulțumesc și să recunosc meritele echipei mele extraordinare, Ivan, Dani, Roland și, în special, Seve și Pierre, care mi-au dat cele mai bune sfaturi și au fost mereu alături de mine. De asemenea, lui Tony, pentru că mi-a gestionat creativ afacerea timp de peste 17 ani. Sunteți cu toții incredibili și am iubit fiecare minut alături de voi.

Vreau să le mulțumesc sponsorilor mei loiali, care sunt ca niște parteneri pentru mine, precum și echipelor și turneelor din circuitul ATP, care ne-au primit pe toți cu amabilitate și ospitalitate.

Aș dori, de asemenea, să le mulțumesc adversarilor mei de pe teren. Am avut norocul de a juca atât de multe meciuri epice pe care nu le voi uita niciodată. Ne-am luptat corect, cu pasiune și intensitate, iar eu am încercat întotdeauna să fac tot posibilul să respect istoria jocului. Mă simt extrem de recunoscător. Ne-am împins unul pe celălalt, iar împreună am dus tenisul la noi niveluri.

Mai presus de toate, trebuie să le mulțumesc în mod special fanilor mei incredibili. Nu veți ști niciodată câtă forță și câtă încredere mi-ați dat. Sentimentul de a intra pe stadioane și arene pline a reprezentat una dintre cele mai mari emoții din viața mea. Fără voi, aceste reușite ar fi fost mai degrabă goale și pustii, lipsite de bucuria și energia pe care le-am simțit.

Ultimii 24 de ani au fost o aventură incredibilă. Deși uneori am impresia că au trecut în 24 de ore, au fost atât de profunzi și magici încât mi se pare că am trăit deja o viață întreagă. Am avut imensul noroc de a juca în fața voastră în peste 40 de țări diferite. Am râs și am plâns, am simțit bucurie și durere și, mai presus de toate, m-am simțit incredibil de viu. Prin călătoriile mele, am întâlnit mulți oameni minunați, care vor rămâne prieteni pe viață, care și-au făcut mereu timp în programul lor încărcat pentru a veni să mă vadă jucând și să mă încurajeze în jurul lumii. Vă mulțumesc.

Când a început dragostea mea pentru tenis, eram un copil de mingi în orașul meu natal, Basel. Obișnuiam să privesc jucătorii cu uimire. Erau ca niște giganți pentru mine și am început să visez. Visele mele m-au determinat să muncesc mai mult și am început să cred în mine. Succesul mi-a adus încredere, iar această uimitoare călătorie m-a adus la acest moment.

Așadar, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor din întreaga lume care au ajutat la realizarea viselor unui tânăr copil de mingi elvețian.

În cele din urmă, jocului de tenis: te iubesc și nu te voi părăsi niciodată.”

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

ŞTIRILE ZILEI