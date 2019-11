Roger Federer l-a învins pe Novak Djokovic la Turneul Campionilor. Este prima victorie din ultimii patru ani în fața sârbului

Roger Federer / FOTO: Peter Staples/ATP Tour

Roger Federer și-a adjudecat primul act după ce a reușit să câștige pe serviciul lui Djokovic la scorul de 1-1. Elvețianul s-a impus cu 6-4, după un prim set în care a reușit opt ași.

În actul secund, a fost imbatabil pe propriul serviciu și a realizat alte două break-uri, la scorurile de 2-2 și 5-3. Elvețianul s-a impus după o oră și 12 minute.

Pentru Federer, meciul cu Novak Djokovic a fost victoria decisivă pentru a se califica în semifinale la Turneul Campionilor. Sârbul a suferit astfel a doua înfrângere din faza grupelor și a fost eliminat.

"Atmosferă excelentă, un adversar foarte bun. A fost special, am savurat de la început meciul. Ați reușit să produceți o atmosferă specială, aici, în sala O2. Față de finala de la Wimbledon, am reușit să fructific mingea de meci avută. A fost un privilegiu să joc la Wimbledon cu Novak, au fost multe urcușuri și coborâșuri. Am muncit, am mers înainte, am jucat calm și sunt foarte fericit acum. Aștept weekend-ul cu nerăbdare. Trebuie să o iau ușurel, să mă bucur de oraș, de mâncare. Nu știu cu cine voi juca, îi voi urmări mâine și mă voi pregăti", a declarat Federer, la finalul meciului.

Ultima victorie a lui Federer într-un meci cu Djokovic data din 2015, tot la Turneul Campionilor. Iar ultima înfrângere în fața sârbului a fost finala de anul acesta de la Wimbledon.

"Nole" îl conduce înă pe campionul elvețian în meciurile directe, cu 26 de victorii în confruntările directe, faţă de 23 Federer.

Djokovic, aflat pe locul secund în clasamentul ATP, ratează astfel şansa de a-l mai detrona pe spaniolul Rafael Nadal, care va încheia anul în fotoliul de lider mondial.

Jucătorul elveţian accede pentru a 16-a oară în semifinalele Turneului Campionilor, în 17 participări la această competiţie.

Din grupa "Bjorn Borg" a mai obținut calificarea Dominic Thiem. Austriacul i-a învins pe Roger Federer și Novak Djokovic și a cedat contra lui Matteo Berrettini.

În grupa "Andre Agassi", Stefanos Tsitsipas este deja calificat în semifinale, în timp ce pentru poziția secundă se luptă Alexander Zverev și Rafael Nadal.

Federer a câștigat Turneul Campionilor la edițiile din 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 și 2011.

