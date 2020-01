Roger Federer a fost eliminat în semifinalele Australian Open de Novak Djokovic. Sârbul va juca a opta sa finală la Melbourne

Meciul a durat aproximativ două ore și 20 de minute.

În primul set al partidei, Djokovic a condus cu 4-1 şi 5-2 și a fost egalat, pentru a se impune apoi în tiebreak. Sârbul s-a impus în următoarele două seturi obținând câte un break în fața campionului elvețian.

After enthralling battles with Roger Federer over years, @DjokerNole seems to have the winning formula in Melbourne. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/NrfWgx8JcG

În acest meci, Federer a reușit 15 ași, față de 11 Djokovic, a dominat la mingile direct câştigătoare, 46-31, dar a avut şi multe erori neforțate (35-18).

În finală, Novak Djokovic se va înfrunta cu învingătorul partidei dintre Dominic Thiem și Alexander Zverev.

Djokovic va juca a opta sa finală la Melbourne, după ce s-a impus în precedentele șapte din 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019. El a obținut a 27-a sa victorie contra rivalului elvețian, care rămâne cu 23 victorii.

Federer rămâne cu şase trofee la Melbourne, cucerite în 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018.

"Of course, I hope to be back."



That's what we like to hear @rogerfederer #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/6lnHPelgAe