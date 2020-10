Rodica Efros: Soluția pentru criza profundă din sistemul educațional este particularizarea demersului, să oferi fiecarui copil șansa de a-și descoperi darul

Rodica Efros este director educaţional al unui centru de programe (cursuri şi after school) care are ca obiective descoperirea şi cultivarea abilităţilor native ale copiilor în funcţie de caracteristicile fiecărei vârste şi de orizontul de interes al fiecăruia. Programele centrului includ o gamă largă de activități: cursuri pe tot parcursul anului, cursuri modulare desfășurate în vacanțele școlare, tabere urbane pentru copii și familie.

Majoritatea atelierelor și activităților s-au transferat online

De ce credeţi în alternativa dvs. educaţională?

Credem că soluţia pentru criza din sistemul educaţional este particularizarea demersului educaţional, adică să oferi posibilitatea fiecărui copil de a-şi descoperi darul şi de a urma propriul traseu educaţional. Ne propunem să constituim și să validăm o serie de programe care să consolideze abordarea particularizată a educației. Practic, folosim o serie de elemente din pedagogia gifted, o abordare transdisciplinară, precum și o serie de metode (proiecte, studii de caz, soluționare de probleme etc.) şi reușim să adaptăm demersul pentru ritmul și nevoia de cunoaștere a grupurilor de copii. Rezultatele sunt remarcabile. Copiii vin cu drag, revin în cel puțin 2-3 programe, feedback-ul de la părinți este pozitiv și optimist. La momentul actual, majoritatea înscrierilor se realizează prin recomandări directe de familii sau cadre didactice.

Cum se desfășoară activitatea în perioada pandemiei?

Majoritatea atelierelor și activităților s-au transferat online. Nu numai că am redus interacțiunea/ activitatea, ci am extins-o. Pe lângă faptul că am modificat curriculele, ajustându-le pentru nevoile constatate atât la copii cât și la familii, am introdus și rutine de socializare online. Adică învăţăm copiii să comunice şi să socializeze în mediul virtual. O facem printr-o serie de întâlniri periodice, săptămânale, atât pentru copii, cât și pentru părinți.

În acest scop, am implementat o serie de activităţi în primul rând pentru părinții copiilor centrului. Raţionamentul este că dacă vom reuşi să cultivăm o stare de bine şi confort la adulţi – sunt foarte multe şanse ca aceasta să fie transmisă implicit şi copiilor. Aşadar, ne-am focusat pe două direcții.

În primul rând, am căutat să le oferim suport și susținere părinţilor, necesar în a-și construi echilibrul emoțional necesar pentru a trece printr-o situație nemaiîntâlnită. În acest scop, în primele trei săptămâni, am organizat întâlniri periodice cu un psihoterapeut, cu un consilier educațional precum și cu binecunoscutul profesor Florin Colceag – persoana de sprijin și consultantul principal pentru programele noastre.

Apoi, după vacanța de primăvară, am dezvoltat programul ”Oameni care ne inspiră”, unde săptămânal, pe platforma zoom, am invitat câte o persoană interesantă, care ar putea fi inspirațională pentru adulți. Modele umane şi pentru părinţi sunt un prilej de reflecţie asupra propriilor valori şi a ceea ce facem cu darurile noastre umane. Părinții au fost foarte încântați.

Pentru copii, am dezvoltat un program integrat, desfășurat pe perioada a 7 săptămâni – ”Călătorie în jurul lumii în șapte săptămâni”. În fiecare săptămână ei călătoreau imaginar pe câte un continent. La orele de Cunoaștere integrată – se învăţa despre ecosistemul continentului, la cele de Cultură și civilizație – despre istoria și geografia continentului, despre personalități vestite, etc. În cadrul orelor de Arte plastice, despre forma și culorile continentului, iar în atelierele de jocurile minții, despre proporțiile și numere asociate cu locul. De două ori pe săptămână, copiii se întâlneau online cu învățătoarea și discutau despre situația geo-politică și culturală a continentului. Iar vinerea, era reuniunea cu toți colegii din centru. A fost o încântare! S-au implicat nu doar copiii, ci și mulți părinți.

Începutul acestui an a venit cu noi provocări. Practic, după ce am analizat ce și cum a mers în primăvară, am luat decizia să modificăm din nou curricula. Astfel, am redus numărul atelierelor enrichment, asigurate prin pachetul educațional de bază, transformându-le în activităţi opţionale pentru copiii care mai au timp și energie pentru ele. Am alocat mai mult timp parcului şi jocului în natură, în aer liber.

Am mărit şi timpul alocat pregătirii temelor: ne-am dat seama că multe dintre noțiunile transmise prin predarea online nu reușesc să fie asimilate de copii, iar școala rămâne nevoia de bază. Astfel, învăţătoarele noastre s-au preocupat să explice copiilor noţiunile neînţelese.

Flexibilizând curricula, reușim să particularizăm învățarea, fiind atenți la nevoile copiilor: când reușesc să asimileze cunoștințele din programa școlară – putem să-i direcționăm și către ateliere suplimentare, când întâmpină dificultăți o perioadă, lăsăm lucrurile să curgă în alt ritm.

Sunt copii supradotaţi sau copii obişnuiţi?

Activitatea de bază a centrului este dimensionată pentru copiii cu abilități obișnuite și cu abilități înalte, în special pe componenta cognitivă, pe componenta emoțional-afectivă și pe arte plastice. Pentru copiii supradotați, este un program tip tabără de familie. pentru care se solicită evaluare IQ sau un interviu.

Precum menţionam şi la începutul discuţiei, folosim termenul gifted din două motive: în primul rând, considerăm că fiecare copil are un dar, iar menirea noastră, a adulților este să-i ajutăm să și-l descopere. Apoi, pentru că în programele pe care le dezvoltăm şi implementăm folosim elemente din pedagogia gifted.

Totuşi, experienţa din ultimii ani ne permite să fim încrezători în expertiza pe care am căpătat-o şi ne încurajează să ne implicăm pe diverse proiecte care implică copiii supradotaţi.

Am văzut că majoritatea colaboratorilor dvs sunt oameni creativi în domeniile lor, oameni de iniţiativă. De ce aveţi ca prioritate oamenii cu brevete de inventatori?

Într-adevăr, aproape jumătate dintre mentorii cu care colaborăm sunt persoane deosebite, pasionate de domeniul în care profesează, cu o lume interioară frumoasă, cu preocupări pentru cultură şi emancipare, dar fără o pregătire pedagogică formală, în paradigma tradițională. Întotdeauna mizăm pe oameni interesanți, care au o personalitate armonioasă și care ne impresionează prin calități umane și prin caracter. Este o strategie asumată, argumentată de faptul că didactica/ metodica se poate învăța, dar omenia – mai greu. Nu căutăm neapărat pasiuni recunoscute de certificări (deşi sunt importante și acestea), ci căutăm ceea ce au nevoie copiii ca să se lase inspirați: lumina pasiunii adultului, reflectată în privire, în modul de a povesti despre ceea ce-l preocupă și pentru care investește energia sa umană.

Autor: Lucia Toader

ŞTIRILE ZILEI