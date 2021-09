Rochiile de scenă ale Corinei Chiriac și obiecte de colecție ale familiei artistei vor fi expuse la Muzeul Național de Istorie a României

De multe ori inspirate din ținutele purtate de personajele feminine din serialul Dallas, rochiile de scenă ale Corinei Chiriac le-au demonstrat româncelor că pot fi frumoase și elegante chiar și în anii cenușii ai comunismului.

Mai multe obiecte personale ale familiei Chiriac au fost donate astăzi de artistă Muzeului Național de Istorie a României.

Corina Chiriac: Un an de zile m-am pregătit să mă gândesc ce fac cu aceste bunuri care sunt extrem de importante pentru mine și mi-am dat seama că locul lor nu este acasă într-o mapă, ci undeva într-un muzeu. Eu am bătut la ușa muzeului. Am și o diplomă de bacalaureat a bunicii mele mele armene de la 1901 la Adabazal, în Turcia.

De fapt, fiecare piesă din colecție spune o poveste. De la pașapoartele iraniene ale bunicilor de origine armeană ai Corinei Chiriac, la medaliile, documentele și fotografiile de la începutul secolului al XX-lea, până la rochiile de scenă ale artistei și instrumentele muzicale de o valoare inestimabilă.

Ernest Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României: Muzeul în genere nu este un loc unde sunt reprezentați și păstrați pentru memorie doar politicieni și militari. Istoria, până la urmă, este viața noastră, a tuturor.

Expoziția completă cu obiectele personale ale familiei Chiriac va fi deschisă la Muzeul Național de Istorie a României începând cu finalul lunii octombrie.

ŞTIRILE ZILEI