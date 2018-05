Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a continuat să crească pe piaţa interbancară, ajungând astăzi la 2,79% pe an, de la nivelul de 2,77% pe an consemnat miercuri. O valoare mai mare a fost înregistrată pe 14 octombrie 2014, respectiv 2,89% pe an, reamintește Agerpres.