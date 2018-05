Cresc ratele la creditele în lei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Conform datelor BNR, la începutul acestui an ROBOR se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut indicatorul era la 0,92% pe an, reamintește Agerpres.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a urcat la 2,80% pe an, iar ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a crescut la 2,83% pe an.



Indicele ROBOR la 12 luni a urcat la 2,73% pe an.

Indicele arată la ce costuri se împrumută băncile între ele şi creşte odată cu inflaţia şi alți indicatori macroeconomici.

Creşterea, care îi afectează pe cei care au credite în lei cu dobânzi variabile, a început toamna trecută. Până atunci, ROBOR la 3 luni se menţinea la minime sub 1%.

