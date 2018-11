Uniunea Europeană avertiza în primăvara acestui an că românii sunt cei mai mari consumatori de fake news din UE, potrivit eurobarometrului ”Fake News and Disinformation Online". Jurnalistul Robert Schwartz, redactor-șef al ediției în limba română a postului Deutsche Welle este de părere că românilor le lipsește gândirea critică nu doar în legătură cu fake news. El arată că este nevoie de gândirea critică în procesul de învățământ, începând din grădiniță.

Dintre cetățenii UE care utilizează rețele sociale și aplicații de mesagerie online, respondenții din România (59%) înregistrează procentul și cea mai mare probabilitate de a avea încredere în știrile și informațiile pe care le accesează prin intermediul acestor platforme.

Jurnalistul Robert Scwartz, invitat în emisiunea Aici Acum spune că: Nu ne trebuie gândirea critică doar în legătură cu fake news, ne trebuie gândirea critică în procesul de învățământ, începând din grădiniță. Gândirea critică în România nu este învățată și nu este trăită în toate școlile din România. Dacă ai norocul să înveți într-un liceu într-o metropolă, există profesori care te ajută ca elev să încerci să înțelegi critic tot ceea ce ți se predă. Predarea frontală care este în continuare aici foarte importantă nu îți permite ca elev să fii foarte critic întotdeauna.

Potrivit eurobarometrului, la nivel european, 85% dintre respondenți resimt campaniile de fake news drept o problemă în țara lor, în timp ce 83% o percep ca o problemă pentru democrație în general.

Dacă avem peste 80% dintre locuitorii UE care consideră că este o problemă, ei percep acest fenomen ca o problemă, ca un pericol pentru tot ceea ce s-a realizat în UE în ultima perioadă. Prin fake news se pot manipula alegeri, evoluții politice, iar democrația are nevoie în primul rând de informații verificate și verificabile (...), spune jurnalistul Robert Scwartz.

Recomandarea jurnalistului pentru a putea distinge știrile fake de cele veridice este să te informezi, încercând mai multe surse despre care știi că sunt credibile, citești, nu rămâi lipit doar de o sursă și vii și spui - am văzut la televizor, deci trebuie să fie adevărat. Nu! Unde am văzut? La care televiziune, la care site și unde am putut să compar informațiile, să verific dacă informațiile sunt veridice?

