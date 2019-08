Toată lumea a auzit de Stairway to Heaven, hitul celor de la Led Zeppelin considerată de mulți cea mai bună piesă rock scrisă vreodată. Personajul nostru de azi a scris versurile și compus-o împreună cu chitaristul Jimmy Page. Se numește Robert Plant și alături de Mick Jagger, Jim Morisson, Fredie Mercury și Roger Daltrey de la The Who e în top 5 ai celor mai mari cântăreți rock de pe planetă.