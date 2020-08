Robert Negoiță și-a pierdut mandatul de primar al Sectorului 3, după un ordin semnat de prefectul Capitalei. Reacția lui Negoiță: Un demers pripit şi lipsit de responsabilitate, intenționez să îl contest în instanță

Robert Negoiţă

„Se constată încetarea de drept la data de 19 august 2020 a mandatului de primar al Sectorului 3 București al lui Robert Sorin Negoiță, având în vedere admiterea candidaturii sale la alegerile din 27 septembrie 2020 pentru funcția de primar al Sectorului 3 din partea altui partid decât cel pe listele căruia a candidat și a fost ales primar la alegerile locale din 2016”, se arată în ordinul semnat de Gheorghe Cojanu, citat de Mediafax.

Robert Negoiță candidează din partea Alianței 2020, formată din ProRomânia și Partidul București 2020.

"Consider acest demers pripit şi lipsit de responsabilitate şi intenţionez să îl contest în instanţă. Pentru 4 săptămâni, atât cât au mai rămas până la alegeri, s-a preferat o astfel de variantă grăbită şi nechibzuită, pierzându-se din vedere complet interesul comunităţii, respectiv acela de a nu avea un vid de conducere şi coordonare la nivelul Primăriei Sectorului 3. Pe voi, cetăţenii Sectorului 3, simpatizanţi sau nu ai mei ca primar, vreau să vă asigur de faptul că voi face tot ce ţine de mine ca echipa PS3 pe care am format-o să poată funcţiona adecvat. Iar asta, mai ales în această perioadă, în care pregătim şi începerea anului şcolar, finalizarea unora dintre creşele şi grădiniţele noi, atât de necesare, dar avem şi alte documente importante, inclusiv referitoare la buget, ce trebuie propuse şi aprobate", a scris Robert Negoiţă pe Facebook.



El a menţionat că luni a fost notificat de colegii din Primăria Sectorului 3 "de faptul că s-a primit prin email un ordin de suspendare" a sa din funcţia de primar.



"Spun că am fost notificat de colegi, dat fiind că, aşa cum ştiţi, săptămâna trecută, am fost testat pozitiv pentru COVID-19, astfel că, în prezent, sunt în concediu medical. Pe scurt, prefectul municipiului Bucureşti a emis acest ordin azi, 31.08.2020, pentru suspendarea mea cu data de 19.08.2020, deci retroactiv. Motivul invocat este acela că Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 3 - Sector 3 mi-a acceptat definitiv candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 3, din partea Alianţei Pro Bucureşti 2020, în condiţiile în care actualul mandat, din 2016, l-am câştigat din partea unei alte formaţiuni politice", a precizat Negoiţă.

