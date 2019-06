Ro2019Eu. România a predat Finlandei conducerea Consiliului UE pe Sănătate. Sorina Pintea: Am dovedit că am avut o preşedinţie de succes

România a predat Finlandei conducerea Consiliului UE pe Sănătate

"Toate priorităţile preşedinţiei române pe domeniul Sănătăţii au abordat subiecte de actualitate, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor şi a asistenţei medicale pentru pacienţi, peste tot în Uniunea Europeană", a spus ministrul Pintea, potrivit unui comunicat al MS.



Potrivit sursei citate, agenda de vineri a Consiliului de Sănătate a început cu adoptarea "Concluziilor privind combaterea rezistenţei la antimicrobiene", propuse de preşedinţia română şi unanim susţinute de miniştrii statelor membre.



"Preşedinţia României la Consiliul UE a organizat (1 martie 2019, Bucureşti) Conferinţa la nivel înalt cu titlul 'Paşii următori pentru a transforma UE într-o regiune de bune practici în combaterea rezistenţei la antimicrobiene prin abordarea O singură sănătate'. Pe baza rezultatelor Conferinţei a fost realizat documentul sinteză care a stat la baza elaborării acestor Concluzii ale Consiliului, având trei obiective-cheie: îmbunătăţirea măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor şi optimizarea utilizării antibioticelor în sectoarele uman, animal şi de mediu, sub umbrela 'O singură sănătate'; întărirea dezvoltării şi implementării planurilor naţionale de acţiune; încurajarea solidarităţii între ţări prin activităţi comune de combatere a rezistenţei la antimicrobiene", se arată în comunicatul MS.



În plus, dezbaterile de pe parcursul Conferinţei şi de la nivelul Grupului de lucru al Consiliului au dus la adăugarea în aceste Concluzii a unor elemente importante legate de: încurajarea cercetării şi dezvoltării de noi antimicrobiene şi abordări alternative; sporirea conştientizării şi înţelegerii rezistenţei de către public, profesioniştii din domeniul medical, fermieri şi veterinari; supravegherea rezistenţei şi consumului de antimicrobiene atât în sectorul sănătăţii umane, cât şi în cel al sănătăţii animalelor; lărgirea bazei de dovezi referitoare la dezvoltarea şi răspândirea rezistenţei în mediu etc.



Tot vineri, miniştrii Sănătăţii din UE au avut un schimb de opinii privind "Facilitarea investiţiilor pentru transformarea şi îmbunătăţirea sistemelor de sănătate".



În cadrul dezbaterilor, miniştrii au subliniat faptul că fondurile UE reprezintă un instrument valoros şi o necesitate pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate.

"Astăzi, preşedinţia română a informat Consiliul UE cu privire la situaţia actuală în ceea ce priveşte propunerea de Regulament pentru evaluarea tehnologiilor medicale. Eforturile României s-au concentrat asupra a două dintre principalele arii de colaborare la nivelul UE în acest domeniu, referitoare la consultările ştiinţifice comune şi la identificarea tehnologiilor medicale emergente, precum şi la cadrul general de sprijin", se mai arată în comunicat.



Ministrul Pintea a informat omologii din UE despre câteva dintre reuniunile organizate de preşedinţia română.



Pe lângă Reuniunea informală a miniştrilor Sănătăţii din statele membre ale UE la care au participat peste 140 de delegaţi, au mai fost organizate o serie de reuniuni şi conferinţe, printre care Conferinţa de nivel înalt privind combaterea rezistenţei antimicrobine (AMR), Atelierul de lucru privind îmbunătăţirea programelor de vaccinare şi creştere a acoperirii vaccinale în UE, Seminarul pe oncologie privind detectarea timpurie şi screening-ul de cancer, şi Reuniunea de nivel înalt privind sănătatea digitală (eHealth).



''Am convingerea că discuţiile acestea vor avea o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea sănătăţii publice în Europa. (...) România a dovedit că a avut o preşedinţie de succes în domeniul Sănătăţii, cu progrese esenţiale înregistrate pe teme de actualitate şi cu impact direct asupra pacientului. Aş dori să îi mulţumesc domnului comisar Vythenis Andriukaitis, pentru suportul acordat în această perioadă", a spus ministrul Sănătăţii.



La finalul dezbaterilor, ministrul român al Sănătăţii a predat omologului finlandez ştafeta preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene.



Sorina Pintea a urat succes preşedinţiei finlandeze, asigurând-o de tot suportul pentru continuarea agendei UE în următoarele 6 luni.

