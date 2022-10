Rishi Sunak a primit mandatul de la Regele Charles al III-lea și a devenit oficial premierul Marii Britanii: Urmează decizii dificile, dar nu vom lăsa următoarea generație cu o datorie de plătit

ACTUALIZARE Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Twitter pe Rishi Sunak. UE „contează pe o relație puternică” cu Regatul Unit „cu respectarea deplină a acordurilor noastre”, a mai scris șefa C.E.

Congratulations to @RishiSunak on your appointment as U.K. Prime Minister.



In these testing times for our continent, we count on a strong relationship with the U.K. to defend our common values, in full respect of our agreements. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022

ACTUALIZARE Kremlinul nu se așteaptă la evoluții pozitive în relațiile cu Marea Britanie după numirea unui nou prim-ministru, Rishi Sunak, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

The #Kremlin does not expect positive developments in relations with the #UK after the appointment of a new prime minister, Rishi Sunak, Dmitry Peskov said.



Peskov still hopes for a normal relationship with anyone? Funny. pic.twitter.com/rePHkJDTbW — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2022

ACTUALIZARE Liderul Liberal Democraților, Ed Davey, spune că „refuzul” lui Rishi Sunak de a convoca alegeri generale „demonstrează că Partidul Conservator nu are încredere în poporul britanic”. Într-o declarație făcută publică imediat după discursul de premier al lui Sunak, Davey i-a cerut noului prim-ministru să confirme că beneficiile și pensiile vor fi majorate cu inflația și că nu vor exista reduceri de cheltuieli pentru serviciile publice.

ACTUALIZARE Președintele Franței, Emmanuel Macron, a postat un mesaj pe Twitter în care l-a felicitat pe Rishi Sunak, adăugând că vor lucra împreună pentru a face față provocărilor, inclusiv războiului din Ucraina.

Congratulations to @RishiSunak, who has become Prime Minister of the United Kingdom. Together we will continue working to tackle the challenges of the moment, including the war in Ukraine and its many consequences for Europe and the world. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2022

ACTUALIZARE Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat pe Rishi Sunak, adăugând că speră că noul premier va depăși cu succes „toate provocările cu care se confruntă societatea britanică și lumea de astăzi”. Zelenski spune că este pregătit să continue să consolideze parteneriatul strategic dintre Ucraina și Marea Britanie.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the strategic partnership together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Primul discurs ca premier: Voi aşeza stabilitatea şi încrederea economică în centrul programului acestui guvern

În primul său discurs ca premier, rostit din faţa reşedinţei oficiale din Downing Street 10, Sunak a declarat că urmează „decizii dificile”, dar a dat asigurări că guvernul pe care îl conduce "nu va lăsa următoarea generație, copiii și nepoții voștri, cu o datorie de plătit pentru că am fost prea slabi să o plătim singuri."

"Doresc să-i aduc un omagiu predecesoare mele Liz Truss (...) Au fost făcute unele greşeli. Nu din rea-voinţă sau rele intenţii. În fapt, chiar dimpotrivă. Dar, cu toate acestea, greşeli", a mai spus Sunak.

"Am fost ales lider al partidului meu şi prim-ministru, parţial pentru a le îndrepta. Iar această muncă începe imediat. Voi aşeza stabilitatea şi încrederea economică în centrul programului acestui guvern. Aceasta înseamnă că vor urma decizii dificile", a afirmat noul premier, promiţând să refacă încrederea în politică şi să combată o 'criză economică profundă'.

Adresându-se unui public confruntat cu creşterea preţurilor la energie şi alimente, Sunak, unul dintre cei mai bogaţi parlamentari, a declarat că este pe deplin conştient de cât de dificilă este situaţia multor britanici, notează Reuters, preluată de Agerpres.

"Tot ceea ce pot spune este că nu sunt descurajat. Sunt conştient de înalta demnitate pe care am acceptat-o şi sper să mă ridic la înălţimea cerinţelor sale. De aceea, mă aflu aici în faţa voastră pregătit să conduc ţara spre viitor. Să pun nevoile voastre deasupra politicii, să construiesc un guvern care să reprezinte cele mai bune tradiţii ale partidului meu. Împreună putem realiza lucruri incredibile", a adăugat Sunak.

Rishi Sunak este cel mai tânăr prim ministru din istoria modernă a Regatului, primul de culoare și primul cu origini indiene. Noul premier britanic se numără printre cei mai bogați parlamentari din Marea Britanie. Numai averea soției sale se ridică la aproape 300 de milioane de lire sterline.

Sunt din ce în ce mai multe voci care cer alegeri generale anticipate, variantă exclusă de Rishi Sunak, prim-ministrul fiind singurul care are prerogative să solicite alegeri înainte de termen.

CITEȘTE ȘI:

ŞTIRILE ZILEI