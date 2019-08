Ricky Dandel revine la Cerbul de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Întrebat de Andreea Anghel cum va fi în noua sa ipostază, de membru al juriului, Ricky Dandel a răspuns:

"Mă bucur foarte mult să fiu la Cerbul de Aur, festivalul sufletului meu. Într-o altă postură: fără microfon, dar foarte atent, foarte vigilent și foarte corect. Eu, fiind solist vocal, am participat la multe festivaluri internaționale, am fost chiar și președinte de juriu în Lituania. Sunt convins că și de data aceasta n-o să fie simplu, mai ales că eu pornesc de la premiza aceasta că toți concurenții sunt buni, așa că vom avea de luptat, dar eu sunt sigur că o să câștige cea mai bună/cel mai bun, pentru că este foarte important ca noi, cei din juriu, să plecăm acasă cu sufletul împăcat că am înmânat trofeul celui mai bun concurent/celei mai bune concurente. Sunt foarte curios să văd performanța pe scenă. Nu numai vocea contează, dar toată apariția scenică contează, acea charismă, acea undă care trebuie să pornească de la tine, ca artist, spre public. Și dacă se întoarce un ecou, atunci înseamnă că ai făcut ceea ce publicul așteaptă".

ŞTIRILE ZILEI