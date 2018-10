Ancheta în cazul copilului mort EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Decesul copilului a survenit ca urmare a unei hemoragii interne, potrivit rezultatului necropsiei efectuate de Institutul Național de Medicină Legală. Deși inițial reprezentanții INML au spus că nu vor transmite rezultatul presei, în cele din urmă acesta a fost dat publicității. De asemena s-au dispus examene de laborator complexe de toxicologie, anatomie patologică și genetica și se vor formula cauzele finale ale decesului când aceste analize vor avea rezultate finale, au mai informat reprezentanții INML.

Reprezentanții Institutului Național de Medicină Legală au transmis că procurorii le-au interzis să transmită presei rezultatul necropsiei. Rezultatul toxicologic va fi disponibil peste o săptămână.

Părinții lui Ștefan speră să afle de ce a murit copilul lor după o operație de hernie inghinală. Ei au ajuns la INML și sunt devastați de durere. Nu le vină să creadă că băiețelul lor, unicul lor copil a murit. Miercuri va avea loc înmormântarea.

Părinții spun că cel mic se simțea bine în dimineața in care a a avut loc intervenția, era fericit, bucuros. Mama spunea că a fost un copil foarte dorit și că s-au dus să îl opereze la un spital privat de teama infecțiilor din spitalele de stat.

Oamenii vor să depună o plângere și la Ministerul Sănătății ca să facă o plângere. Ei sunt nemulțumiți si de faptul că în acea noapte nu a ajuns niciun procuror la spitalul privat, deși ei susțin că au sunat la 112 și s-au plâns de faptul că băiețelul lor a murit în condiții suspecte.

În același timp mai spun că polițiștii care au ajuns în acea noapte acolo, chemați de reprezentanții spitalului pentru că deranjau liniștea publică - ei susțin că își plângeau copilul, i-au îmbrâncit.

Copilul nostru era bine, era un copil fericit, vesel. Copilul nostru era un copil frumos și iubit. Era un copil pentru care făceam tot ce era posibil să fie bine. Dacă apar complicații nu știu ce să facă. Noi am văzut cu ochii noștri cum le tremurau mâinile și nu știau ce să facă, că nu își găseau echipamentele. Noi SMURD-ul l-am chemat pentru că am sunat medicul care a operat copilul și ne-a spus sunați la 112. Medicul plecase, văzuse copilul seara și apoi a plecat acasă. Copilul transpira în cap și era somnolent. Tot timpul am spus că ceva nu este în regulă. Că nu s-a trezit după anestezie cum trebuie. Și ele ne spuneau că este ok. A venit poliția. M-a îmbrâncit și pe mine și pe soțul meu. Unul a fost de un cinism pe care nu pot să vi-l explic - să ieșim afară, ne-a îmbrâncit, ne-a amenințat că ne amendează. Imaginați-vă doi părinți care se uită cum le moare copilul. Noi eram în stare de șoc, iar el ne dădea afară, povestește în lacrimi mama lui Ștefan.

Părinții lui Ștefan au ales să îşi opereze copilul la privat de teama infecţiilor din spitalele de stat.

Au făcut eforturi ca să achite cei 11.500 de lei pentru intervenţie.

Sâmbătă dimineaţă la ora 11.00, copilul a intrat în sala de operaţie.

Mama lui susţine că a stat în terapie intensivă doar 30 de minute, după care a fost trimis în salon. Îngrijorată că băieţelul este somnolent, a cerut ajutorul doctorilor. Iar cadrele medicale ar fi liniştit-o.

Câteva ore mai târziu, Ştefan a intrat în stop cardio-respirator. Disperați, părinţii au ieşit cu cel mic din salon. Susţin că personalul a reacţionat cu întârziere, aşa că au cerut ajutorul SMURD-ului.

Reprezentanţii spitalului privat au făcut primele precizări la aproape 48 de ore de când a murit Ştefan. Aceştia susţin că doctorii au respectat toate procedurile şi protocoalele medico-chirurgicale.

Procurorii au cerut luni autopsia copilului de doi ani care a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un spital privat din Capitală. Au fost demarate mai multe anchete. Poliția s-a autosesizat în acest caz și face cercetări pentru ucidere din culpă.

Raportul preliminar arată că s-au respectat procedurile igienico-sanitare. Ministerul a decis să sesizeze Colegiul Medicilor pentru a verifica conduita terapeutică în acest caz.

