Rezultatele primei etape a Ligii Zimbrilor: Dinamo Bucureşti, campioana en titre, lider în clasament după primele confruntări

Dinamo Bucureşti, lider după prima etapă / FOTO: frh.ro

Echipele-gazdă au profitat de avantajul terenului propriu şi au obţinut 5 victorii şi un egal din cele 7 meciuri ale primei etape.

Prima partidă a noului sezon a fost cea dintre CS Minaur Baia Mare şi AHC Dobrogea Sud, vicecampioana en titre, scor final 25-23 (10-10 la pauză).

Reeditarea finalei mici a sezonului trecut a avut acelaşi rezultat: CSM Bucureşti a pierdut, de data aceasta la limită, în faţa handbaliştilor de la AHC Potaissa Turda, scor 27-28, după un meci în care au fost aduse acuzaţii de grave erori de arbitraj. Macedoneanul Goce Georgijevski a ratat singur cu Irimuș, față în față, la 27-27. Fostul dinamovist Ciprian Șandru a marcat golul victoriei pentru Potaissa, cu 5 secunde înainte de final.

Dinamo Bucureşti, campioana en titre, a obţinut victoria pe teren propriu, în faţa celor de la CSM Vaslui, scor 34-30, şi este lider în clasamentul Ligii Zimbrilor după prima etapă.

”O victorie importantă, pentru că este prima etapă. Am încercat să rulăm tot lotul, inclusiv tinerii sub 21 de ani. Nu s-a pus niciun moment problema câștigătoarei. Echipa noastră a apăsat pe accelerație în momentele importante și a păstrat o diferență liniștitoare”, a declarat Ștefan Constantin, antrenor principal CS Dinamo, pentru frh.ro.

De cealaltă parte, Leonard Bibirig, antrenorul CSM Vaslui şi-a felicitat adversarii din Ştefan cel Mare şi recunoaşte că echipa sa se luptă pentru salvarea de la retrogradare.

”Un meci disputat în fața campioanei. Dacă am fi crezut mai mult în noi și am fi jucat mai exact, am făcut multe greșeli tehnice în ultimele 10 minute, poate era alta soarta meciului. Dar trebuie să fim mulțumiți de ceea ce am realizat. Trebuie să credem mai mult în noi și să ne dăruim mult mai mult. E un început de campionat în care s-au întâlnit două echipe cu obiective diferite. Dinamo dorește un nou titlu, noi ne batem pentru salvarea de la retrogradare. Felicit Dinamo pentru victorie, noi mai avem mult de muncă”, a spus tehnicianul vasluian.

Rezultatele primei etape a Ligii Zimbrilor:

