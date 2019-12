Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, dr. Horațiu Moldovan, a declarat, duminică, la UMF Carol Davila, din București, că toți candidații la examenul de rezidențiat care obțin punctaj de 60% se pot specializa. Rectorul UMF crede că peste 1.000 de locuri în plus vor putea fi ocupate de medici, potrivit Mediafax.

Rezidențiat 2019 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a declarat, duminică, la UMF „Carol Davila”, unde se desfășoară examenul de rezidențiat, că Ministerul Sănătății e preocupat să dezvolte resursa umană în sistemul sanitar, astfel că candidații care vor obține punctaj de 60% la rezidențiat se pot specializa.

„Suntem preocupați de a dezvolta resursa umană atât de importantă în sectorul sanitar, ne bazăm pe tinerele generații care în mod firesc trebuie să le înlocuiască pe cele mai vechi. Intenția și propunerea noastră care se va concretiza este de a găsi pentru toți cei care au peste 60% din punctaj o poziție astfel încât să se poată specializa, să se poată instrui în specialitățile respective”, a spus dr. Horațiu Moldovan.

La rândul său, acad. dr. Ioanel Sinescu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila" a spus că acoperirea necesarului de medici este prioritară.

„Această țară are o lipsă majoră de medici, pentru că sunt specialități în diferite centre, în diverse spitale, în diverse specializări. Atunci acoperirea necesarului respectiv se face prin mărirea numărului de medici care se specializează în specialitățile deficitare și vor fi repartizați în centrele unde sunt mai puțini. Oricum sunt foarte multe locuri libere în toate specialitățile, așa încât este o inițiativă mai mult decât pozitivă. Nădejduiesc faptul că și candidații la rezidențiat vor reuși să obțină minimum 60% din punctajul maximal, cu alte cuvinte să fie declarați că au luat rezidențiatul și apoi să aleagă specializarea pe care și-o doresc, cu corespondență pe ceea ce MS a scos ca locuri în plus și va scoate locuri în plus și se va adapta numărului de viitori rezidenți care vor rezulta din acest concurs”, a spus acad. Dr. Sinescu.

Acesta a precizat că își exprimă convingerea că Ministerul Sănătății va avea cel puțin 1.000 – 1.500 de locuri în plus față de planificarea inițială.

Ministerul Sănătății organizează concursul de intrare în Rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care va avea loc duminică în 6 centre universitare din țară. La sesiunea de anul acesta s-au înscris 8.876 de absolvenți, care candidează pe 4.710 locuri.

Concursul se va desfășura în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, după aceeași metodologie ca și în anii trecuți, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

În această sesiune au depus dosarele pentru participare la concurs 8.876 absolvenți ai universităților de medicină și farmacie (6.283 pentru medicină, 1.740 pentru medicină dentară, 853 pentru farmacie).

Absolvenții candidează pe un număr de 4.710 locuri și posturi pe cele 3 domenii de pregătire (3.960 locuri și posturi la domeniul medicină, 398 medicină dentară și 256 farmacie și 96 locuri pentru ministerele cu rețea sanitară proprie - MApN, Ministerul Justiției și MAI).

ŞTIRILE ZILEI