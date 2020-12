Revista Time a ales Personalitățile Anului 2020: Joe Biden și Kamala Harris. „Pentru schimbarea poveștii americane, pentru că au arătat că forțele empatiei sunt mai mari decât furia divizării"

„Biletul Biden-Harris reprezintă ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Perechea democrată a învins alți trei finaliști: lucrătorii din domeniul sănătății alături de dr. Anthony Fauci, mișcarea pentru justiție rasială, precum și pe președintele Donald Trump, care a pierdut cursa pentru Casa Albă.

„Pentru schimbarea poveștii americane, pentru că au arătat că forțele empatiei sunt mai mari decât furia divizării, pentru că au împărtășit o viziune a vindecării într-o lume îndurerată, Joe Biden și Kamala Harris personalităție anului 2020 în Time”, a scris redactorul șef al revistei, Edward Felsenthal.

