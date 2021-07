Revine optimismul pe piaţa imobiliară din Europa Centrală, după un an de incertitudini (studiu Deloitte)

Construcţii, șantiere

Studiul Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2021 s-a derulat în primul trimestru din acest an, în patru ţări din regiune, respectiv România, Polonia, Cehia şi Ungaria.



Totodată, 58% dintre participanţi se aşteaptă la o creştere a disponibilităţii produselor de investiţii pe pieţele pe care activează. Participanţii la studiu consideră că sectoarele industrial/logistic şi rezidenţial sunt cele mai rezistente la efectele negative ale pandemiei.



Aproximativ 56% dintre investitori se aşteaptă ca sectorul industrial să fie cel mai competitiv în lunile care urmează din punctul de vedere al oportunităţilor noi de investiţii în regiune.



La rândul său, sectorul rezidenţial destinat închirierilor a înregistrat o creştere importantă de atractivitate, numărul investitorilor care îl consideră prioritar aproape triplându-se de la 6%, înainte de pandemie, la 16%, în primul trimestru din 2021.



Un sfert dintre investitori şi 15% dintre dezvoltatori susţin că plănuiesc să se concentreze pe acest sector în 2021, şi, dacă intenţiile se materializează, anul acesta se poate cristaliza o nouă categorie de produse de investiţii în Europa Centrală, reiese din studiu.



Aproximativ jumătate dintre participanţii la sondajul din acest an estimează că randamentele se vor stabiliza, iar unu din patru se aşteaptă la o creştere a acestora în perioada care urmează.



"După incertitudinea creată de pandemie, investitorii sunt din nou încrezători şi aşteaptă o eficienţă sporită pentru investiţiile lor în regiune. Totuşi, atât dezvoltatorii, cât şi investitorii şi consultanţii din domeniu consideră că efectele pandemiei vor fi resimţite în economia globală pe termen mediu şi lung, astfel că fiecare dintre jucătorii din piaţă trebuie să urmărească noile oportunităţi şi să îşi adapteze oferta în funcţie de modificările apărute pe partea de cerere - mai puţine spaţii de birouri, necesar suplimentar în zona de logistică, redimensionări în rezidenţial etc. Tendinţele regionale se vor regăsi în mare măsură şi în România, însă aici se distinge poate un raport mai specific între cerere şi ofertă pentru anumite tipuri de active, cum ar fi cele din sectorul rezidenţial, precum şi un apetit crescut din partea investitorilor care nu au mai fost prezenţi până acum pe piaţa locală", a declarat Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte România, Lider al Serviciilor de Consultanţă pentru sectorul Imobiliar.



În privinţa evoluţiei cadrului fiscal aplicabil în domeniu, majoritatea participanţilor la studiu au aşteptări optimiste, 56% dintre aceştia considerând că va rămâne stabil, iar 13%, că se va îmbunătăţi în următoarele luni, în timp ce 32% se aşteaptă la o deteriorare.



Percepţia este similară cu cea din al doilea trimestru al anului 2020, dar mult diferită faţă de cea din perioada anterioară pandemiei (primul trimestru din 2020), când proporţia celor pesimişti era de doar 13%.



Totodată, percepţia dezvoltatorilor cu privire la provocările cărora trebuie să le facă faţă s-a schimbat pe parcursul ultimului an. Dacă, înainte de criză, cele mai mari provocări erau considerate achiziţionarea terenului, creşterea cheltuielilor cu materialele de construcţii şi disponibilitatea şi costul forţei de muncă, începând cu al doilea trimestru din 2020, vânzarea proiectelor dezvoltate a devenit principala preocupare, valabilă şi în 2021.



Întrebaţi fiind care sunt sectoarele în care efectele negative ale pandemiei se vor resimţi cel mai puternic în lunile care urmează, cei mai mulţi respondenţi au indicat industria hotelieră, turismul şi zona de agrement, în timp ce o proporţie semnificativă menţionează retail-ul.



Deloitte derulează Real Estate Confidence Survey for Central Europe începând din 2019 pentru a afla percepţia profesioniştilor din domeniu cu privire la evoluţia pieţei în regiune. La sondaj participă trei categorii de respondenţi, respectiv dezvoltatori, investitori şi consultanţi specializaţi în domeniul imobiliar.



Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanţă, servicii juridice, consultanţă financiară şi managementul riscului, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii adiacente către clienţi din sectorul public şi privat provenind din industrii variate.

