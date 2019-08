Liderii PSD decid soarta partidului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Viorica a afirmat că președintele vrea doar să blocheze Guvernul și s-a întrebat dacă aceasta este România normală despre care vorbește Klaus Iohannis.

PSD are sâmbătă o ședință a CEx la care vor participa toți liderii PSD și vor vedea ce se va întâmpla cu cele trei ministere care nu au conducere în prezent - Mediul, Energia şi Relaţia cu Parlamentul.

Cât despre rămânerea la guvernare șefa PSD a spus din nou că nu se pune problema să iasă și PSD de la guvernare și le-a transmis femeilor de la PSD să partidul social democrat nu este "partidul răzgândacilor".

Dacă eu pot să lupt şi pot ajunge în toate judeţele ţării, un preşedinte de organizaţie trebuie să ajungă în fiecare localitate. Nu le cer să facă decât ceea ce văd că facem noi la conducerea PSD, să lupte la fel ca noi. Nu mai vreau ca la Comitetul Executiv să aud discuţii 'rămânem la guvernare, nu rămânem la guvernare'. Noi suntem PSD, nu partidul răzgândacilor.

Viorica Dăncilă a anunţat însă că nu-şi va da demisia din funcţia de premier.

"Premierul poate pleca doar în două situaţii: demisia, ceea ce este exclus, şi moţiunea de cenzură, iar dacă moţiunea de cenzură va hotărî că trebuie să ieşim de la guvernare, bineînţeles că ne vom conforma, dar vom merge în luptă tot cu aceeaşi determinare şi cu aceeaşi tărie", a conchis liderul PSD.

Altora le-a fost teamă. Unor bărbaţi, care acum critică PSD şi preşedintele PSD, le-au tremurat genunchii la prima adiere. Eu am rezistat şapte luni fără să mă clatin. Alţii şi-au dat demisia pe Facebook şi acum ne dau lecţii. Eu am spus categoric 'nu', pentru că sunt un om responsabil, pentru că ţara are nevoie de responsabilitate, a adăugat liderul PSD.

Despre relația cu ALDE, Viorica Dăncilă a spus că a avut mai multe discuții cu partidul condus pe Călin Popescu Tăriceanu, ca mai multe persoane din ALDE să fie incluse pe lista PSD la alegerile parlamentare, dar discuțiile s-au oprit.

Am vrut un acord în care să oferim ALDE locuri la alegerile parlamentare, să mergem pe liste comune, tot în dorinţa de a nu rupe o alianţă şi de a fi de bună credinţă. M-am izbit de un zid. Nu am avut un dialog în acest sens. Condiţia «plec eu pleci şi tu» nu mi se pare o condiţie serioasă, a declarat premierul Viorica Dăncilă

Nu înțelege Viorica Dăncilă nici în acest de ce a ieșit ALDE de la guvernare.

A făcut și un apel la colegii săi ca toți să se implice în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și a avertizat că cei care aduc prejudicii acestei campanii că vor pleca din partid.

Viorica Dăncilă a reiterat ideea potrivit căreia va merge în Parlament cu o formulă de Guvern.

"Vom merge în Parlament. Vom merge cu o formulă de Guvern, dacă acea formulă va cădea, Guvernul nu va cădea, avem răbdare, suntem oameni calmi, echilibraţi, poate obţinem consens", a declarat premierul, la Constanţa

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat vineri că este prima femeie prim-ministru şi nu are voie să greşească, pentru că greşeala sa se va imputa tuturor femeilor care vor candida de acum încolo, a spus premierul, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, care are loc la Mamaia.

Ea a continuat să transmită un mesaj social-democraţilor.



"Voi merge înainte. Nu am dreptul să cedez, nu am dreptul să vă dezamăgesc, nu am dreptul să dezamăgesc românii care în 2016 au crezut în noi şi ne-au dat votul lor. Noi trebuie să facem tot ceea ce este posibil ca toţi cei care ne-au votat să vină alături de noi, să arătăm că am înţeles unde am greşit, poate i-am dezamăgit. (...) Dar acum trebuie să le arătăm că vrem altceva, că avem proiecte, că suntem oameni care îi respectă, că suntem oameni care iubim oamenii şi toţi cei care ne-au votat în 2016, toţi cei care vor să ne fie alături, sunt bine-veniţi. Să deschidem larg porţile, să vină alături de PSD cât mai multe persoane, femei, tineri, bărbaţi, seniori pentru că sunt convinsă că acest lucru ne va duce la victorie", a spus premierul.



Viorica Dăncilă a dat asigurări că va candida la prezidenţiale şi va continua negocierile.



"Voi candida la alegerile prezidenţiale. Am văzut oameni de stat care spun acum: 'Dacă Viorica Dăncilă cedează, facem din nou o alianţă'. Cel care a trădat o dată, va trăda mereu. Eu nu cred în trădători, în cei care trădează, pentru că aşa s-au obişnuit şi aşa vor continua, a arătat Viorica Dăncilă.



Aceasta a adăugat că "nu va răspunde niciodată la şantaj", a adăugat liderul PSD.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a cerut vineri sprijinul fiecărei femei social-democrate, precum şi al tuturor femeilor din România în campania pentru alegerile prezidenţiale, care urmează.



"Cred că în această campanie femeile trebuie să fie în primul rând, pentru că într-o familie femeile gestionează problemele, femeile luptă pentru familie, pentru soţ, pentru copii, pentru prieteni, pentru copiii lor. Şi în această campanie România trebuie tratată ca o familie, în care un preşedinte trebuie să aibă grijă de fiecare femeie din România, de fiecare copil, să fie un preşedinte care să empatizeze cu oamenii, să fie în mijlocul lor, nu doar la alegeri. (...) Cer sprijinul tuturor femeilor din PSD.

