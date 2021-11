Reuniune de urgență la OMS pentru noua tulpină SARS Cov 2. Varianta B.1.1.529 are un număr ''extrem de ridicat'' de mutaţii. UE ia în calcul să oprească cursele aeriene dinspre Africa de Sud

Varianta B.1.1.529 prezintă un număr ''extrem de ridicat'' de mutaţii, potrivit oamenilor de ştiinţă sud-africani, care au detectat anterior varianta Beta.

''Deşi datele sunt limitate, experţii noştri lucrează peste program cu toate sistemele de supraveghere stabilite pentru a înţelege noua variantă şi potenţialele sale implicaţii'', a precizat Institutul Naţional pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud într-un comunicat.

Comisia va propune, în strânsă cooperare cu statele membre, activarea planului de urgență pentru a opri cursele aeriene dinspre regiunea Africii de sud din cauza îngrijorărilor privind varianta B.1.1.529, a transmis Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

