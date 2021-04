Reţeaua TikTok, dată în judecată în Marea Britanie pentru colectarea ilegală de date personale ale copiilor

TikTok

Anne Longfield dă în judecată, în numele acestor copii (cu vârste sub 16 ani în Uniunea Europeană şi 13 ani în Regatul Unit), TikTok şi compania-mamă chineză ByteDance, sperând să obţină despăgubiri care ar putea ajunge în total la câteva miliarde de lire sterline, potrivit unui comunicat.



Circa 3,5 milioane de utilizatori din Regatul Unit au fost afectaţi, se mai precizează în document.



Longfield estimează că fiecare copil care a utilizat TikTok începând cu mai 2018, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului general de protecţie a datelor (GDPR) în Uniunea Europeană şi care deţine sau nu un cont, ar putea fi vizat de această colectare a datelor.



Printre informaţiile personale colectate figurează numere de telefon, clipuri video, imagini, locul de conectare şi chiar date biometrice, precum cele de recunoaştere facială.



Acţiunea în justiţie, depusă şi de cabinetul de avocatură Scott, susţine că TikTok colectează datele fără un avertisment corespunzător, fără transparenţă şi fără să solicite consimţământul, aşa cum este prevăzut în legislaţie.



Potrivit lui Longfield, TikTok, care numără 800 de milioane de utilizatori pe plan global, este cu bună ştiinţă ''opac'' asupra utilizării datelor, care au o ''valoare incredibilă'' pentru platforma, a cărei companie-mamă, ByteDance, cu sediul în Insulele Cayman, ar putea realiza o cifră de afaceri de aproape 30 de miliarde de dolari în 2020, dintre care două treimi din publicitate.



''TikTok este o platformă extrem de populară, care a ajutat copiii să ţine legătura cu prietenii în timpul unui an incredibil de dificil. Dar în spatele cântecelor amuzante, provocărilor de dans şi playback-ului, există ceva mult mai maliţios'', a explicat aceasta.



''Vrem ca TikTok să sisteze practicile îndoielnice de colectare a datelor şi solicităm ştergerea tuturor informaţiilor private obţinute ilegal atunci când copiii utilizează aplicaţia'', a mai spus ea.



Un purtător de cuvânt din partea TikTok a reacţionat estimând că plângerea nu este ''fundamentată'' şi că platforma ''intenţionează să se apere în forţă''.



''Viaţa privată şi siguranţa sunt priorităţi absolute pentru TikTok şi am instituit practici şi tehnologii solide pentru a proteja toţi utilizatorii, în special adolescenţii'', a mai spus acesta.



Platforma TikTok a fost deja condamnată în februarie 2019 la plata unei amenzi de 5,7 milioane de dolari în Statele Unite pentru colectarea ilegală a datelor personale provenite de la minori cu vârste sub 13 ani, printre care numele acestora, adresele de mail sau cele poştale.

