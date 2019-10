Reţeaua de socializare Jumppi, un produs 100% "Made in România", disponibil gratuit pe sistemele de operare iOS şi Android. Investiţia s-a ridicat la 15.000 de euro

Reţeaua de socializare Jumppi, produs 100% românesc

"Jumppi este aplicaţia care are potenţialul de a schimba dinamica socială la nivel global. Ideea a pornit de la o nevoie personală a founderului care apoi, prin interviuri şi chestionare cu potenţiali utilizatori şi-a dat seama că dorinţa de socializare este din ce în ce mai greu de satisfăcut în metropola modernă. Astfel, s-a născut ideea Jumppi, aplicaţia care te ajută să îţi găseşti parteneri pentru activităţi distractive, punând la un loc oameni care altfel nu ar fi avut ocazia să se întâlnească. Investiţia iniţiala a fost de 15.000 de euro şi a fost susţinută de fondatorul Andrei Stoiculescu", a declarat, pentru AGERPRES, Irina Leca, co-fondator Jumppi.



Conform datelor dezvoltatorilor platformei, în versiunea beta, aplicaţia a contorizat 1.600 de utilizatori, iar estimările pentru sfârşitul anului vizează atingerea cifrei de 20.000 de descărcări.



"Jumppi este noul Tinder pentru cei ce îşi caută prieteni sau vor să strângă o gaşcă cu care să se distreze! Tinerii se plâng tot mai des că nu pot lega prietenii pe Facebook sau Instagram, iar foarte mulţi nici măcar nu încep aici noi conversaţii pentru că sunt prea timizi şi se tem de o respingere. Contrar, utilizatorii Jumppi sunt persoane deschise, aflate pe platformă tocmai pentru că doresc să îşi facă noi cunoştinţe şi să participe la activităţi interesante. De aceea chiar şi cei mai timizi se simt confortabil aici, ştiind că şi ceilalţi useri au acelaşi scop ca şi ei", a afirmat Andrei Stoiculescu, co-fondator al noii aplicaţii.



Etapele de conectare la reţeaua Jumppi încep cu înregistrarea în aplicaţie, urmată de detalierea profilului personal. Ulterior, noul user poate posta invitaţii pentru activităţile pe care are doreşte să le facă, adăugând o scurtă descriere. Aceasta poate propune orice activitate socială, însă printre cele mai răspândite ar fi: să iasă în oraş, să meargă la concerte, piese de teatru sau festivaluri, să facă sport (jogging, ciclism, baschet, fotbal, tenis, fitness etc.) sau alte activităţi distractive de grup: paint ball, escape room, parcuri de distracţii, bowling sau biliard.



De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a vedea ce activităţi sunt disponibile în următoarele 24 de oră în apropierea lor şi de cine sunt create. Dacă găsesc o activitate la care vor să participe, vor apăsa butonul "Join" şi vor intra în conversaţie cu ceilalţi participanţi pentru detalii.



În noua versiune a aplicaţiei, disponibilă din 30 septembrie 2019, după publicarea unei noi activităţi, iniţiatorii pot invita direct alte persoane aflate în apropiere, mărind şansele ca aceasta să aibă loc. În plus, studenţii sunt încurajaţi să interacţioneze cu colegii lor din acelaşi oraş, pe care îi vor găsi marcaţi distinctiv în aplicaţie.



Pentru a stimula şi mai mult crearea de activităţi şi întâlniri reale între useri şi a dezvolta reţeaua, Jumppi îl vă premia lunar pe cel mai activ utilizator care va iniţia şi completa cele mai multe activităţi.



Conform unui studiu citat de publicaţia "Independent", 1 din 6 studenţi declară că nu are niciun prieten adevărat la facultate, aproape o treime dintre aceştia se simt singuri măcar o dată pe săptămână, iar 15% dintre ei se simt singuri în fiecare zi.



Totodată, 88,5% dintre respondenţii unui studiu independent realizat de Jumppi, spun că adeseori au chef să facă ceva distractiv, dar că nu găsesc cu cine. Motivul principal pentru care aceştia nu îşi găsesc parteneri pentru activităţile recreative este că prietenii lor au alt orar (28%).



Alte motive ar fi că: nu împărtăşesc aceleaşi pasiuni cu prietenii lor (24%), nu au destui prieteni (18%) sau că nu reuşesc să planifice activitatea în avans (9%). Doar 15% dintre respondenţi consideră că nu au deloc această problemă. La studiu au participat 150 de persoane singure, între 18-34 de ani, din Europa.



Lansată în mai 2019, aplicaţia Jumppi (www.jumppi.com) este un produs 100% românesc, fiind rezultatul muncii a cinci tineri. Recent, echipa s-a mărit cu un specialist în marketing şi start-up, Irina Leca (Alexandru), fost co-fondator Vector Watch.

