În ultimele săptămâni, Ungaria s-a confruntat cu un nou val al epidemiei, mai puternic. Are unul dintre cele mai grave bilanțuri la nivel mondial, raportate la populație: 26.000 de decese la sub 10 milioane de locuitori. Dar premierul Orban încearcă să găsească un punct de echilibru între lupta cu virusul și apelurile de redeschidere a economiei pentru și evitarea unui al doilea an de recesiune profundă. Așa că anunță o mulțime de măsuri de relaxare.



Se deschid și teatre, săli de sport, băi publice de exemplu, dar toate pentru cei vaccinați. Ungaria a aplicat cel mai rapid program de vaccinare din Europa, dar a fost criticată pentru că e singura țară membră a Uniunii Europene care utilizează vaccinurile rusesc Sputnik V și chinezesc Sinopharm, inainte ca acestea să fie aprobate în spațiul comunitar. Premierul a spus însă că nu îl interesează dacă pisica e albă sau neagră, atât timp cât prinde șoareci.

