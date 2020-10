Restaurantele, cinematografele și sălile de fitness din Arad se închid începând de miercuri

Decizia a fost luată după ce incidența cumulată a cazurilor de Covid în ultimele 14 zile a depășit pragul de 1,5/1.000 locuitori.

Astfel, autoritățile au decis suspendarea activității cu publicul, pe o durată de 7 zile, începând de miercuri și până în 20 octombrie, a tuturor restaurantelor şi cafenelelor, care funcționează în interiorul clădirilor, din următoarele localități: Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Iratoșu, Livada, Socodor, Șimand, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu și Zerind.

„Excepție fac restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, exclusiv pentru clienții cazați în aceste unități. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, pot funcționa în regim take away (la pachet), drive in, room - service și livrare la client”, se arată în decizia CJSU Arad.

De asemenea, în localitățile respective se suspendă, tot pentru 7 zile, și activitatea cu publicul a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc, în toate spațiile în care există aparate, inclusiv cazinouri. „Excepție fac spațiile în care funcționează pariuri și loterii, în care se comercializează bilete (fără utilizarea aparatelor pentru jocuri de noroc), cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a măsurilor de igienă sanitară”, se mai arată în decizie.

Totodată a fost suspendată activitatea cu publicul în cinematografe, instituții de spectacole și/sau concerte, în săli de sport și în unități în care au loc activități de pregătire fizică, în săli de fitness și aerobic, precum și în săli de evenimente, situate în interiorul clădirilor, pe o durată de 7 zile, în localitățile respective.

Autoritățile au decis și suspendarea activității în piețe, cu excepția zonelor în care se comercializează produse agroalimentare.

„Se instituie obligativitatea purtării măști simple chirurgicale sau textile de către toți cetățenii în spațiile publice din județul Arad, pe o rază de 100 m în jurul unităților de învățământ, în piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții și societăți comerciale, stații de transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale publice și private și manifestări publice, ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni colective, în zonele de promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale localităților și falezele (malurile râurilor) din interiorul localităților, parcările și zonele de agrement adiacente centrelor comerciale și mall-uri, în intervalul orar 6.00 – 24.00, cu excepțiile prevăzute în Ordinul nr.874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2”, au mai decis membrii CJSU Arad.

Sursa: Mediafax

