Republicanul Kevin McCarthy, demis printr-o moțiune depusă chiar de colegii săi de partid, care l-au acuzat de înțelegeri secrete cu administrația Biden pentru continuarea ajutorului oferit Ucrainei

Într-o liniște deplină și chiar inconfortabilă, în plenul Camerei Reprezentanților, secretarul de ședință a anunțat rezultatul unui vot istoric care aruncă Congresul american într-o situație fără precedent.



Voturile pentru sunt 216, voturile împotrivă sunt 210. Rezoluţia este adoptată fără obiecţii, iar moţiunea a fost înregistrată. Funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor este din acest moment declarată vacantă.

Kevin McCarthy a fost îndepărtat din funcție printr-o procedură de contestare, efectiv o moțiune de cenzură, inițiată chiar de colegii de partid din aripa dură a republicanilor, depusă de reprezentantul Matt Gaetz. Acesta l-a acuzat pe McCarthy că a făcut înțelegeri secrete cu administrația Biden pentru a continua ajutorul pentru Ucraina și a asigura astfel adoptarea bugetului și creșterea pragului de îndatorare pentru a evita intrarea SUA în incapacitate de plată.



MATT GAETZ, reprezentant republican: Agenda republicană era paralizată de preşedintele McCarthy. Nu a emis nicio citaţie pentru Hunter Biden. Corpurile de control nu-şi făceau treaba. Priorităţile în cheltuirea banilor erau greşite. Iar bugetul adoptat va duce la mai multă inflaţie, mai multe datorii şi mai multe probleme. Cel mai bun mod de a ne impune agenda conservatoare este să mergem înainte cu un nou preşedinte de cameră.



8 republicani au votat alături de democrați pentru îndepărtarea lui Kevin McCarthy. Acesta din urmă nu are regrete pentru adoptarea temporară a bugetului, sâmbăta trecută, și nici nu mai are vreo intenție să candideze pentru funcția de președinte al camerei. Mai mult, consideră acest gest ca fiind personal.



KEVIN MCCARTHY, fostul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor: Cred că Matt (n.r. Gaetz) a plănuit asta de ceva vreme. Indiferent de motivele invocate. Şi cred că ar fi făcut acest pas indifferent dacă eram în incapacitate de plată sau nu. Continui să cred cu tărie că am luat decizia bună să menţin guvernul funcţional şi să mă asigur că militarii sunt plătiţi, că agenţii noştri de frontieră îşi iau salariile.



Aripa dură republicană contestă de ceva vreme banii oferiți Kievului și ar dori că acele fonduri să fie folosite mai degrabă pentru aplanarea crizei migranților de la granița de sud a Statelor Unite.

Urmează foarte probabil negocieri dure pentru că actualul buget a fost aprobat doar temporar pentru 45 de zile. Între timp, Camera Reprezentanților trebuie să își aleagă un nou lider. Până atunci va fi condusă de un reprezentant din Carolina de Nord, ale cărui puteri sunt însă neclare, fiind o situație fără precedent. Acesta a suspendat deja lucrările pentru o săptămână.

Primul vot pentru alegerea unui nou președinte este programat pentru data de 11 octombrie.

