Republica Moldova împlinește astăzi 31 de ani de la proclamarea independeței. Maia Sandu: Suntem o țară mică cu suflet mare. Condamnăm războiul, iubim pacea, iubim viața

În Piața Marii Adunări Naționale, a avut loc ceremonia festivă cu ocazia celor 31 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Șefa statului, Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Natalia Gavriliță au fost prezenți la eveniment.

Liderii statului au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și la Monumentul ”Maica Îndurerată”.cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

„Doar într-o țară democratică oamenii pot alege ce e mai bine pentru ei. În democrație oamenii au aceeași valoare și sunt deopotrivă respectați. Un popor fără libertatea este ținut la mila conducătorilor autoritari. Cetățenii R. Moldova vor să aibă libertatea de a trăi liberi în țara lor. Și, uneori uităm că ei s-au sacrificat viața pentru libertate. Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei ne arată prețul nedreptății. Noi am sărit în ajutorul vecinilor noștri ucraineni, am împărțit din puținul nostru cu ei. O lume întreagă ne-a văzut așa cum suntem o țară mică cu suflet mare. Condamnăm războiul că iubim pacea, iubim viața. Aceste greutăți nu ne vor face să dăm mâinile jos. Noi am ales libertatea,” a transmis președinta Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a spus că în acest an Republica Moldova a devenit țara candidată la aderarea UE.

„R. Moldova poate deveni cu adevărat puternică, capabilă să-și apare familiile. R. Moldova poate asigura bunăstarea cetățenilor săi realizând modelul European. 2/3 din exporturile noastre merg în UE. Transportatorii basarabenii pot merge liber în UE. Vom face totul în puterile noastre ca să ieșim cu bine din sezonul rece. Cu încredere, răbdare, cooperare, vom găsi soluții să depășim toate greutățile. Vreau ca fiecare cetățean să știe, ne mândrim cu voi. Astfel, cu toții punem umărul la dezvoltarea acestei țări. R. Moldova se mândrește cu toți oamenii ei. Am încredere că vom reuși, să avem încredere în noi și să nu ne oprim la mijloc de drum. Războiul se va termina și noi vom ieși din aceste crize mai puternici. Viața în R. Moldova este așa cum o facem împreună, să facem totul ca să transformăm R. Moldova într-un rai,” a mai adăugat Maia Sandu.

Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor evolua: orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, orchestra Prezidențială, orchestra MAI, Capela corală academică ”Doina”, solista Mariana Bulicanu, studioul muzical-coral ”Lia-Ciocârlia”, BrioSonores, Igor Podgoreanu, Cătălin Josan, dar și violoniștii Alexandra Conunova și Ilian Gîrneț.

Pe lângă spectacolul tematic ”Moldovă, tu ești patria mea!”, manifestarea va cuprinde și uvertura ”Gânduri pentru și despre țară”, care presupune proiectarea colajului documentar „Moldova suverană”.

Programul va culmina cu defilarea fanfarelor militare în Piața Marii Adunări Naționale. Iar seara, cu începere la ora 18.00, pe scena din centrul capitalei vor cânta Cristofor Aldea-Teodorovici, Formația Zdob și Zdub și Frații Advahov, dar și Ansamblul de Muzică Populară ”Fluieraș”.

Evenimente dedicate Zilei Independenței vor avea loc, pe 27 august, în toate localitățile din țară.

România va continua să fie cel mai important susţinător al Republicii Moldova, cetăţenilor săi şi al integrării sale europene, transmite preşedintele Klaus Iohannis, cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la proclamarea independenţei ţării vecine.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis sâmbătă un mesaj la împlinirea a 31 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, afirmând că, în toată această perioadă, ''România a fost alături de fraţii de peste Prut, de guvernele de la Chişinău, încercând să ajute la dezvoltarea instituţională, economică şi la procesul de democratizare şi integrare europeană''.

