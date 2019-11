Guvernul de la Chișinău, demis EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Moţiunea de cenzură contra Guvernului a fost depusă la 8 noiembrie de către fracţiunea parlamentară a PSRM.

În 6 noiembrie, în cadrul unei emisiuni TV, Igor Dodon declara că sunt două scenarii - ori cade Guvernul în următoarele 72 de ore, ori nu.

Scânteile între PSRM şi blocul ACUM au apărut după ce Guvernul şi-a asumat răspunderea pe o lege care prevede modificarea Legii Procuraturii.

În dimineaţa zilei de 6 noiembrie, ministrul Justiţiei Olesea Stamate a anunţat că anulează rezultatele Comisiei de selectare a candidaţilor pentru funcţia de procuror General. Imediat PSRM a ieşit şi a cerut demisia ministrului Justiţiei. Ulterior, Olesea Stamate a declarat că în cazul în care reforma justiţiei nu e posibilă, atunci coaliţia de guvernare nu mai are sens.

"În iunie pe întuneric, cu frică, unii au decis în ultima clipă să meargă împotriva lui Plahotniuc, iar astăzi, pe lumină, mergeți împotriva unui Guvern al poporului. Refuzăm să fim părtași într-un joc, în care partenerii de coaliție încearcă să captureze statul. Aveți de luat o decizie, pentru care veți răspunde în fața propriilor alegători”, a declarat Maia Sandu, premierul demis al Republicii Moldova.

”Noi știam ce facem și am mers în această guvernare ca să scăpăm de ciumă. Noi știma unde mergem, dar am creat o majoritate parlamentară să salvăm oamenii de sărăcie și tiranie, iar voi vreți să vă salvați averile. Cei speriați sunt mai mulți, caută să facă înțelegeri pe la spate și vor să scape de noi, când au văzut că noi nu ne vindem, am adus bani în țară, am deschis ușile către UE și am decis să facem viața oamenilor mai bună. Unde s-a mai văzut democrați, care să voteze împotriva democrației și socialiști care să voteze împotriva ajutorului social”, a completat Sandu, co-lider al Blocului ACUM (pro-european).

Maia Sandu a făcut mai multe declarații, după ce a căzut Guvernul pe care l-a condus: „Nu avem ce să discutăm altceva cu oameni care nu sprijină cea mai importantă reformă. Mi-aș fi dorit să facem mai multe pe reforma justiției. Aș fi vrut să avem adoptată legea justiție, dar nu există voință politică pentru lucruri serioase. Noi o să continuăm să muncim pentru oameni, să luptăm pe baricade și la Guvern, dacă ne-ar fi fost oferită această posibilitate. Acum trebuie să scăpăm de următoarea urgie care se conturează și încearcă să acapareze instituțiile statului. Noi suntem reforma justiției și problema a fost că Igor Dodon și PSRM nu au susținut reforma justiției. Nu avem să discutăm altceva cu oameni care nu sprijină cea mai importantă reformă”.

Klaus Iohannis: Guvernul Maia Sandu a reușit să restabilească încrederea partenerilor de dezvoltare, mai ales a Uniunii Europene

Preşedintele României Klaus Iohannis a reacţionat după ce guvernul de la Chişinău a fost demis prin moţiune de cenzură.

"Demersul inițiat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) de înlăturare a Guvernului Maia Sandu, într-un moment esențial pentru reforma Justiției, este îndreptat împotriva intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și ale cetățenilor săi.

În cele cinci luni de la preluarea mandatului, Guvernul condus de Maia Sandu a făcut progrese importante în implementarea reformelor necesare apropierii de Uniunea Europeană, în scopul promovării valorilor democrației și statului de drept, în lupta împotriva corupției și asigurarea independenței justiției, precum și în domeniul economic și social, reforme menite să asigure creșterea nivelului de prosperitate și securitate al cetățenilor Republicii Moldova.

Totodată, Guvernul Maia Sandu a reușit să restabilească încrederea partenerilor de dezvoltare, mai ales a Uniunii Europene, premisă esențială pentru reluarea sprijinului politic și financiar internațional pentru Republica Moldova.

România a exprimat ferm sprijinul pentru eforturile Guvernului de la Chișinău, în condițiile angajamentului clar și hotărât al coaliției guvernamentale pentru parcursul european și pentru avansarea Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

În perioada premergătoare moțiunii de cenzură, România a adresat direct, pe multiple canale, un apel ferm forțelor politice de la Chișinău pentru responsabilitate și depășirea impasului politic, încurajând identificarea unei soluții care să asigure stabilitatea, să continue reforma Justiției și să permită Guvernului să mențină parcursul european.

În contextul actual, sprijinul României, inclusiv financiar, va continua să urmărească cu prioritate interesele cetățenilor din Republica Moldova, realizarea proiectelor bilaterale strategice și va fi strict condiționat de continuarea reformelor esențiale pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova și avansarea parcursului său european", se arată într-o declaraţie de presă a preşedintelui.

Dan Barna: Republica Moldova are nevoie mai mult ca niciodată de România!

Şi liderul USR Dan Barna a reacţionat după căderea guvernului din Republica Moldova.

"Guvernul Maia Sandu, cel mai pro-european și competent din istoria Republicii Moldova, a fost demis astăzi de o coaliție compusă din socialiștii pro-ruși ai lui Dodon și urmașii lui Plahotniuc de la PDM.

Așa se pune frână modernizării și europenizării Republicii Moldova de dragul unor corupți care vor să o pună definitiv în mâinile oligarhilor, mafioților și interpușilor Moscovei!

Rămân ferm alături de Maia Sandu, alături de blocul ACUM și alături de lupta lor pentru o Republică Moldova europeană, pentru modernizarea statului și a societății din Republica Moldova și pentru o reformă profundă a justiției de la Chișinău!

Unul din obiectivele de top ale Alianței USR PLUS este ca România și Republica Moldova să fie împreună în UE până în 2030! Și întreaga clasă politică din România trebuie să se ralieze acestui obiectiv!

Cer cât se poate de ferm președintelui României, Guvernului și Parlamentului să ia urgent o poziție clară de susținere inechivocă a doamnei Sandu, a blocului ACUM și a parcursului european al Republicii Moldova!", a scris Dan Barna pe Facebook.

Reacţia Delegaţiei UE în Republica Moldova la demiterea Guvernului Sandu

"Uniunea Europeană consideră că demiterea Guvernului Maia Sandu transmite semnale îngrijorătoare în ce priveşte procesul de reforme din Republica Moldova.

Coaliţia a demarat o serie de iniţiative pentru realizarea angajamentelor-cheie asumate începând cu luna iunie, în special în domeniile luptei împotriva corupţiei, independenţei sistemului judiciar şi a investigării fraudelor bancare, se arată într-un comunicat al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, care precizează că nevoia unor astfel de reforme nu a dispărut odată cu instalarea Guvernului Sandu.

Parteneriatul Uniunii Europene va rămâne concentrat pe furnizarea de beneficii tangibile cetăţenilor moldoveni În acest spirit, UE se angajează să colaboreze cu cei din Republica Moldova care susţin procesul de reformă care este la baza Acordului nostru de asociere, în special în ceea ce priveşte combaterea corupţiei şi a intereselor dobândite, indiferent de afilierile politice, asigurând independenţa a sistemului judiciar şi de politizarea instituţiilor statului.

Vom continua să ne bazăm relaţia cu Republica Moldova pe principiul condiţionalităţii şi al respectării statului de drept şi a standardelor democratice", se arată în comunicat.

