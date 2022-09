Reprezentanta UNICEF în România: Am fost foarte impresionată de modul în care ţara dumneavoastră a reacţionat la criza ucraineană

UNICEF

Aceasta a participat la o conferinţă de presă alături de reprezentantul UNHCR, Pablo Zapata, şi de viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, organizată cu ocazia inaugurării centrului de sprijin Blue Dot "Kogălniceanu" din Bucureşti, dedicat atât copiilor şi familiilor de refugiaţi, precum şi copiilor şi familiilor vulnerabile din Capitală.



"Am fost foarte impresionată de modul în care ţara dumneavoastră a reacţionat la criza ucraineană. Vin din Italia, unde am văzut, de asemenea, un flux mare de refugiaţi din Africa, alte părţi ale lumii şi recent din Ucraina. Părerea mea este că tot ce a făcut guvernul României şi mai ales Bucureştiul (am avut ocazia să vizitez alte centre Blue Dot) mi-a arătat mobilizarea şi solidaritatea extraordinare pe care cetăţenii şi autorităţile din România le-au arătat ucrainenilor care fugeau de război", a arătat Riatti.



La rândul său, Pablo Zapata a spus că "Bucureştiul a făcut eforturi enorme pentru a primi refugiaţi" şi a remarcat că, în cele şase luni de la începutul războiului din Ucraina, nu au existat incidente grave în România care să privească refugiaţi, "iar acest lucru trebuie să fie lăudat".



"Răspunsul cetăţenilor din Bucureşti a fost de asemenea exemplar. Nu a fost doar o chestiune oficială, ci a fost o reacţie a întregii societăţi, iar noi nu avem cuvinte să mulţumim pe măsură. Oamenii pur şi simplu au ieşit pe stradă pentru a ajuta şi mulţi i-au primit în casele lor. Aceste eforturi tăcute, această ospitalitate discretă, faptul că prezenţa refugiaţilor şi integrarea lor în societate nu sunt teme controversate arată lucruri foarte bune despre societatea română şi despre cetăţenii ţării şi ai Bucureştiului", a arătat reprezentantul UNHCR.



La rândul său, viceprimarul Horia Tomescu a spus că persoanele care vin în centrul "Blue Dot" beneficiază de consultanţă psihologică şi eventual juridică, adică sunt ajutate să facă rost de acte care să le ajute în tranzitul sau la stabilirea în România.



"Este o interfaţă care ajută fiecare mămică să afle informaţiile într-un mod centralizat, atât de la Guvern, cât şi din partea municipalităţii", a explicat oficialul.



El a amintit că peste un milion de ucraineni refugiaţi din calea războiului au tranzitat România, inclusiv Capitala, iar o parte au rămas în ţara noastră. În noul centru din Bucureşti există haine pentru copii, jucării, dar şi informaţii pentru mame legate de asistenţă psihologică, îngrijire pediatrică sau obstetrică.



"Blue Dot" (Punctele Albastre) sunt centre de sprijin create special pentru copii refugiaţi şi familiile lor. Ele sunt susţinute de UNICEF şi au fost create de UNHCR în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor şi Adopţie şi autorităţile locale, judeţene, ONG-uri.



Potrivit UNICEF, până în prima parte a lunii august, peste 42.000 de femei şi copii refugiaţi au primit sprijin în Punctele Albastre din România. În prezent există 11 asemenea centre de sprijin, în centrele de trecere a frontierei - Sighetu Marmaţiei, Siret, Isaccea, Albiţa, Huşi - dar şi în Iaşi, Braşov şi Bucureşti.

