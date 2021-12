Reprezentanta Indiei a câştigat concursul de frumuseţe Miss Univers 2021

Harnaaz Sandhu

Harnaaz Sandhu a fost desemnată câştigătoare dintr-un număr de 79 de participante care au reprezentat ţări de pe tot globul.



În profilul ei de pe pagina concursului, Harnaaz este prezentată ca ''o susţinătoare înfocată pentru emanciparea femeilor, în special în ceea ce priveşte drepturile lor constituţionale la educaţie, carieră şi libertatea de alegere''.



În timpul liber, tânăra de 21 de ani are drept pasiuni dansul, yoga, gătitul, echitaţia şi şahul.



Miss India spune că mama ei, un medic ginecolog de succes şi cap de familie, precum şi actriţa indiană Priyanka Chopra Jonas, sunt principalele sale surse de inspiraţie.



Concursul Miss Univers, ajuns în acest an la cea de-a 70-a ediţie, a început la ora locală 03:00 (01:00 GMT) pentru a fi transmis în direct şi în prime time de posturile de televiziune din Statele Unite.



În contextul pandemiei de coronavirus, doar spectatorii cu ''certificat verde'', care atestă că s-au recuperat în urma infectării cu coronavirus sau fost vaccinaţi în ultimele şase luni, au putut asistata la spectacol.



În luna mai, Andrea Meza, o tânără de 26 de ani care a reprezentat Mexicului, a câştigat titlul Miss Univers 2020, în cadrul unui spectacol organizat în statul american Florida.



Andrea Meza a fost prezentă la concursul din Israel şi a aşezat luni o tiară din argint pe creştetul câştigătoarei, Harnaaz Sandhu, drept simbol al victoriei.



În finala competiţiei Miss Univers 2021 au intrat 80 de concurente, însă Africa de Sud şi-a retras susţinerea pentru propria candidată.



Potrivit organizatorilor, anul acesta, pentru prima dată în istoria competiţiei, a participat şi o candidată din Emiratele Arabe Unite.



În plus, pentru prima dată după peste patru decenii, a participat şi o concurentă din Maroc.



Ediţia din 2020 a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.

sursa agerpres

