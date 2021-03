Reporteri fără frontiere, reacție pe Twitter: Guvernul din România încearcă să extindă controlul politic asupra TVR și Radio România

„Coaliția guvernamentală intenționează să extindă controlul politic asupra TVR și Radio România, prin creșterea numărului de funcții de conducere numite printr-un proces politic în parlament. O astfel de inițiativă ridică îngrijorări pentru independența instituțiilor publice de presă din România. RSF dezaprobă puternic această mișcare”.

Postul public ar putea avea un președinte al Consiliului de Administrație și un director general. La fel s-ar putea să se întâmple și în cazul SRR.

În prezent, la TVR funcția de Președinte-Director General este ocupată de Doina Gradea. Georgică Severin este șeful Radioului public.

