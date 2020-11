Reporteri fără Frontiere: 32 de jurnaliști uciși de la începutul anului. Apel la implicare adresat ONU

Reporteri fără frontiere

De 'Ziua internaţională a sfârşitului impunităţii pentru crime comise împotriva jurnaliştilor', marcată luni, Reporteri fără Frontiere îşi reiterează solicitarea adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a crea un post de "reprezentant special pentru securitatea jurnaliştilor".



"Secretarul general mai are puţin peste un an pentru a acţiona şi pentru a lăsa o moştenire semnificativă în materie de luptă împotriva impunităţii şi de protecţie a jurnaliştilor. Desemnarea unui membru al echipei sale drept contact privilegiat, singura acţiune concretă pe care el a desfăşurat-o pentru moment, nu este suficientă", şi-a exprimat regretul secretarul general al organizaţiei neguvernamentale, Christophe Deloire, într-un articol de opinie apărut luni în mai multe media.



În 2019, 49 de jurnalişti au fost ucişi în lume, un număr în scădere netă comparativ cu anul anterior, zonele de conflict fiind mai puţin sângeroase pentru jurnalişti deoarece aceştia merg acolo din ce în ce mai puţin, conform RSF.



Deşi scăderea este şi mai mare în 2020, cu 29 de jurnalişti şi trei colaboratori media ucişi până acum în acest an, acest lucru s-a întâmplat şi pentru că, în contextul crizei sanitare, mulţi jurnalişti nu s-au deplasat pe teren, subliniază RSF, care îşi va publica bilanţul final în decembrie, ca în fiecare an.



"Perioada COVID a schimbat datele pe teren. Mai puţini jurnalişti au fost ucişi, dar au existat mai multe presiuni şi şantaje asupra jurnaliştilor", notează RSF.



"Ameninţările sunt tot mai nuanţate şi mult mai dificil de combătut", constată Christophe Deloire.



"În ultimul deceniu, aproape 1.000 de jurnalişti au fost ucişi pentru munca lor, crime care au rămas aproape mereu nesancţionate. Multe dintre aceste cazuri nu au făcut obiectul unei veritabile anchete, iar vinovaţii nu au fost nevoiţi să dea socoteală pentru actele lor", îşi exprimă el regretul, evidenţiind "lipsa de mecanisme internaţionale eficace".



Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor (FIJ) lansează la rândul său o campanie mondială "pentru a-i denunţa pe cei care ordonă crime împotriva jurnaliştilor şi rămân nepedepsiţi, dar şi pentru a cere guvernelor să ia măsuri urgente cu scopul de a opri impunitatea şi de a proteja libertatea presei", se arată într-un comunicat.

