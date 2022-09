CORESPONDENȚĂ TVR DIN UCRAINA Mărturiile terifiante ale localnicilor din Izium: „Poţi fi ţinta unui atac cu bombe, dar racheta poate fi interceptată şi schijele cad peste tot. Aşa că stăteam şi ne întrebam care va fi următoarea ţintă”

La scurt timp după ce armata ucraineană a eliberat Izium, autoritățile au primit informații despre existența unor morminte săpate în grabă în pădurea de lângă oraș. Ajunși acolo, polițiștii și procurorii au descoperit mai multe gropi individuale și o groapă comună.

Oleg Sinehubov, șeful Administrației Regionale din Harkov: „ În aceste momente, localizăm groapa comună. Din păcate, aici sunt înhumaţi civili şi mulţi dintre ei prezintă semne de tortură. Din nefericire, am descoperit multe cadavre de copii, precum şi cadavre cu mâinile legate la spate. O să evaluăm aceste descoperiri din punct de vedere juridic, dar îndemn comunitatea internaţională să recunoască faptul că aici a avut loc un act de genocid al poporului ucrainean”.

Oleksander Filchakov, șeful Procuraturii din Harkov: „Pe acest deal am găsit un cadavru strangulat, am dedus de aici că a suferit o moarte violentă. De 20 de ani de când lucrez la Procuratură, văd aşa ceva pentru prima dată”.

În zona gropilor descoperite fac cercetări, deja, echipe de medici legiști, procurori și criminaliști.

În această pădure de lângă Izium sunt îngropați localnicii uciși de ruși, când bănuiau că îi ajută pe ucraineni. Acum, Procuratura exhumează cadavre și caută probe.

Viața locuitorilor din Izium a devenit un coșmar în 2 aprilie, când orașul a fost ocupat de ruși. Mulți au plecat, dar cei rămași spun că s-au temut că le vor fi jefuite casele:

Natalia: „Foarte multe bombe, puteţi vedea, mergeam des în adăposturi. Acum oraşul e eliberat, dar nu mai avem case, afaceri, nu ştim ce va mai fi în continuare”.

„Pentru mine cele mai grele au fost bombardamentele din avion. Nu am o casă foarte mare, de fiecare dată când auzeam avionul trebuia să fug la prietenul meu. Ziceam că dacă am timp să ajung acolo bine, dacă nu, o să mor. Am deja rude şi vecini care sunt morţi. De pe strada mea, poate că în jur de 10 oameni au murit în bombardamente.”

„A fost foarte greu, a fost frig, nu avem lumină, nu avem apă. A fost foarte greu pentru copil, s-a speriat foarte tare când a văzut toate aceste lucruri cumplite.”

„De fiecare dată era intens, aşteptam şi ne temeam. Poţi fi ţinta unui atac cu bombe, dar racheta poate fi interceptată şi schijele cad peste tot. Aşa că stăteam şi ne întrebam care va fi următoarea ţintă.”

