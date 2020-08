Repetiția vieții mele” – Anda Caropol, fragilitate și emoție, la superlativ

„Spectacolul s-a născut din admirația și din respectul față de o legendă a scenei teatrului românesc, Anda Caropol. „Repetiția vieții mele” este un omagiu adus unui artist pentru care teatrul a fost similar cu viața și pe care l-a slujit cu devotament și iubire. Doamna Anda Caropol este un model pentru noi toți de ce înseamnă să iubești cu adevărat ceea ce faci și pentru care nici un sacrificiu nu este prea mare. Spectacolul este o declarație de iubire adusă teatrului, artiștilor și tuturor oamenilor care fac posibilă magia ce se naște la ridicarea cortinei.”, spune scenaristul.

Timp de o oră, „Nina” Andei Caropol ne poartă prin viața și cariera actriței, într-un recital cu trimiteri general valabile la viața de actor, într-o interpretare admirabilă, prinsă printre amintiri și visând nostalgică la rolurile dragi. Anda Caropol a urcat pe scena Teatrului Nottara din anul 1964, unde a jucat în zeci de piese sub bagheta regizorală a celor mai prestigioși creatori de Teatru, cel mai drag rol fiindu-i Ofelia, din „Hamlet”-ul lui Dinu Cernescu (în 1974), unde l-a avut ca partener de scenă pe Ștefan Iordache.

Așadar, după o viață dedicată Teatrului, Nina urcă pe scenă, încă o dată, pentru a-și repeta monologul neterminat. Dar autorii moderni nu mai produc texte pe măsura celor clasice, ei doar experimentează, spre disperarea actriței ce-și așteaptă ieșirea – încă nescrisă – din scenă. Revoltă, nostalgie, fragilitate și forță, deopotrivă. Și mult haz!

La toate evocările actriței, într-un concept artistic reușit, participă oamenii din spatele scenei, personalul tehnic fără de care magia Teatrului nu ar putea avea loc : luminiști, sunetiști, maşinişti, recuziteri, cabinieri, macheuze. Devin ei înşişi actori, conduși magistral de actorul Ion Haiduc (Nea Mișu, recuziterul), care susține relațiile cu toți participanții, sporind ritmul reprezentației teatrale.

Și cum spectatorii sunt la câțiva pași, doamna Anda Caropol profită de această ocazie și îi ia drept parteneri, cu sensibilitate și emoție, dar și cu mult umor. Însă am convingerea că, tocmai atunci când spectatorii se vor amuza mai tare, își vor șterge discret și lacrima apărută în colțul ochiului. Pentru că spectacolul „Repetiția vieții mele” are de toate! Are emoție, sensibilitate, umor fin și, mai presus de toate, forța, pasiunea și talentul Andei Caropol, care încântă publicul cu harul său : „Îmi doresc ca Dumnezeu să mă ferească de toate bolile de pe lume, mai puțin de această boală incurabilă care este Teatrul!”

Din motive independente de Televiziunea Română și de Teatrul Nottara, reprezentația programată în curtea TVR sâmbătă, 22 august, în cadrul evenimentului TEATRU ÎN TVR, nu va mai avea loc. Chiar dacă nu se va juca în aer liber pentru spectatorii care ar fi putut fi prezenți la reprezentație, spectacolul va fi înregistrat pe scena Teatrului Nottara, pentru a fi difuzat telespectatorilor de către Televiziunea Română. Ne vom putea bucura cu toții de acest spectacol realizat de Teatrul Nottara, pentru a omagia activitatea teatrală de peste cincizeci de ani a doamnei Anda Caropol pe scena Nottara-ului. Practic, o viață închinată Teatrului, cu devotament și iubire.

Autor: Corina Dănilă

