15 piese vor concura duminică, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti, în finala Eurovision România 2018:

Feli („Bună De Iubit”), MIHAI („Heaven”), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), The HUMANS („Goodbye”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Teodora Dinu („Fly”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Claudia Andas („The One”) , TIRI („Deşert De Sentimente”), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”), Xandra („Try”), VYROS („La La La”), Alexia & Matei („Walking On Water”), Echoes („Mirror”) şi RAFAEL & Friends („We Are One”).

Dintre acestea, doar una va fi desemnată, prin televot, câştigătoare. Piesa va reprezenta România la Eurovision 2018, care se va desfășura la Lisabona, Portugalia.

Pentru Marea Finală Eurovision România, Televiziunea Română organizează un show uriaş la Sala Polivalentă. Spectacolul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB.

Marea Finală a Selecţiei Naţionale va fi transmisă live, la TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova şi pe platform TVR+, de la ora 21.00.

