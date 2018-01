Selecția Națională Eurovision, repetiții la Timișoara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Timișoara a pregătit un show excepțional pentru mâine seară, când va avea loc cea de-a doua semifinală a Selecției Naționale Eurovision.

Elementele vizuale poartă semnătura graficianului Untold.

Showul va fi deschis de arădeanul de origine portugheză Ricardo Caria, care va cânta melodia câştigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, piesă care l-a transformat în câştigător pe Salvador Sobral.

Juriul, format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan și Viorel Gavrilă, va alege 3 dintre cele 12 piese care vor pariticpa la selecție:

Jukebox feat Bella Santiago „Auzi Cum Bate”, Alessandro Dănescu „Breaking Up”, Meriem „End The Battle”, MIHAI „Heaven”, Jessie Baneş „Lightning Strikes”, Romeo Zaharia „Maybe This Time”, Othello „Noi Suntem Pădure”, Miruna Diaconescu „Run For You”, Serena „Safari”, Pragu’ de Sus „Te Voi Chema”, Endless feat Maria Grosu „Thinking About You”)şi RAFAEL & ANDY„We Are One”.

Piesele sunt disponibile pe site-ul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Selecția Națională Eurovision va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova şi pe TVR+.

