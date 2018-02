Pregătiți pentru Selecția Națională Eurovision de la Sighișoara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Seria semifinalelor Eurovision România se încheie duminică, la Sighişoara, cu un nou spectacol, care va avea loc la Sala de spectacole „Mihai Eminescu”.

Live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe platforma TVR+, duminică, de la ora 21.00.

Juriul va alege trei dintre cei 12 concurenți: SAVE („All We Need”), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota („Every Little Thing”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Teodora Dinu („Fly”), The HUMANS („Goodbye”), Iliana („I Won’t Lie”), Evermorph („Live Your Life”), Alexandru Ungureanu („Sail With Me”), Manuel Chivari(„Somebody To Love”), Maria Suciu („Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin („Tears”).

Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Show-ul de duminică de la Sighișoara va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Simona Boantă, jurnalist TVR Tg. Mureş, va fi alături de concurenţi în Camera verde.

Pe 25 februarie, în Marea Finală care va avea loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

