O săptămână ne mai desparte de ziua Marii Uniri. Parada militară este, an de an, unul dintre cele mai importante momente. Anul acesta, vor trece pe sub Arcul de Triumf 4 mii de militari şi 200 de vehicule blindate, sisteme de rachete şi maşini de intervenţie ale MAI şi SRI. Mai multe informaţii despre repetiţia de astăzi a dat Adelin Petrişor la Telejurnal.