Autovehiculul autonom implică utilizarea de noi tehnologii în domeniul auto. Potrivit viziunii Renault, călătoriile vor deveni adevărate experiențe multisenzoriale și personalizate, cu ajutorul unui cockpit care poate fi reconfigurat în funcție de modul de condus și o mașină ce poate fi integrată în ecosistemul șoferului și al pasagerilor săi.

Ca prim vehicul conceput având la baza ideea unei abilități autonome "Mind Off", Symbioz Demo oferă o capacitate de conducere autonomă care eliberează șoferul de toate sarcinile de conducere în timpul delegării către sistemul autonom. Nu mai este necesar să se mențină nici măcar o atenție minimă în timpul condusului, iar mașina anticipează şi reacționează în conformitate, în cazul unui incident excepțional în mediul său. Pe benzile autorizate (cum ar fi autostrăzile cu două benzi), Symbioz este capabil să gestioneze distanța față de alt vehicul, rămânând pe banda sa chiar și în timpul virajelor, poate schimba banda (pentru a depăși sau a părăsi autostrada) și asigură deplasarea în blocaje de trafic.

Un design exterior inovator

Funcțiile autonome ale mașinii și noile activități permise la bord în timpul utilizarii au fost punctul de plecare pentru alegerea designului. Caroseria are forme sportive, păstrează designul francez, specific Renault. Suprafața de sticlă a vehiculului este cât de se poate de generoasă pentru a îmbunătăți luminozitatea la bord. Acoperișul din sticlă are un sistem de reglare a opacității și iluminare LED accesibilă din interfața sistemului Renault multi-sense 3.0. Pentru o mai bună performanță a mașinii, aceasta este prevăzută cu elemente aerodinamice inedite: prize de aer verticale si extractoare la rotile din fata, deflectoare laterale pentru a dirija fluxul de aer, eleron care se activeaza automat la 70 km/h etc. Senzorii pentru de conducerea autonomă au fost integrați subtil, pentru a nu afecta designul exterior al Symbioz. Sistemele de detecţie lidar sunt ascunse în farurile din față și în bara de protecție din spate, radarele și senzorii cu ultrasunete sunt plasați în spatele caroseriei. Camera frontală este amplasată în partea superioară a parbrizului, camera din spate este integrată în sigla Renault, iar camerele laterale sunt integrate în mânerele ușilor.

Identitatea luminoasă Renault se regăsește şi aici, proiectoarele din față și din spate fiind în forma literei „C”. Când autovehiculul funcționează în mod autonom, simbolul Demo este însoțit de o identitate luminoasă albastră.

O arhitectură internă gândită pentru călătorie

În funcție de modul de condus ales, utilizatorul se poate întoarce de la volan și se poate bucura de timpul său liber. Arhitectura interioară a fost reproiectată pentru a permite șoferului și pasagerilor să se simtă ca într-o zonă de Lounge: fără consola centrală și tunelul de transmisie, cu modificări ale spațiului în planșa de bord, optimizarea panourilor ușilor cu iluminare integrată etc.

Păstrând comparația cu o zona de Lounge, fiecare pasager are propriul scaun, asigurându-se confortul și siguranța.

Tabloul de bord digital dezvoltat de LG este alcătuit din 3 ecrane care oferă informații referitoare la modul de condus, navigația, viața la bordul vehiculului și, de asemenea, asigură divertisment (vizionarea de filme HD). In plus, prototipul este dotat cu un head-up dispay generos care furnizează șoferului datele oferite de sistemul autonomous drive.

În cele din urmă, în funcție de modul ales cu ajutorul sistemului multi-sense 3.0 (modul autonom, modul "clasic" sau modul "dynamic"), o luminoasă albastră, aurie sau ambre modifică ambianță în habitaclu. Tot prin intermediul aceluiași sistem, trei scenarii senzoriale însoțesc modurile de conducere, modificând în același timp lumina, ambianța sonoră și mediul olfactiv special conceput prin colaborarea cu un parfumier specializat.

Datorită conectivității la bordul mașinii SYMBIOZ Demo car, ocupanții au acces direct și permanent la viața digitală și beneficiază de o gamă largă de servicii. Conexiunea la bordul vehiculului se poate realiză prin GPS, 4G, WI-FI şi se extinde atât către infrastructurile rutiere ale grupului Sanef (primul operator mondial de autostrăzi) cât şi către casa care completează conceptul SYMBIOZ. Resursele de energie – kwh - sunt distribuite printr-o rețea inteligentă partajată între casă și mașină, într-un mediu de inteligență artificială capabil să anticipeze nevoile ocupanților.

Alături de elementele de design interioare și exterioare, o parte din tehnologiile utilizate pentru SYMBIOZ Demo vor fi implementate într-o manieră concretă în cadrul gamei Renault în următorii ani. Primul model care va avea funcții autonome de nivel 2 este programat pentru 2019 şi va oferi conducerea asistată "Eyes on" pe autostradă și în zona peri urbană. Modele cu funcții autonome de Nivel 4 "Mind Off", dacă vor fi permise prin reglementări, sunt așteptate începând cu 2022.

Perteneri

Versiunea demo a SYMBIOZ a fost realizată în parteneriat cu lideri ai tehnologiei și industriilor creative:

• LG este implicată în dezvoltarea interfețelor om-mașină şi servicii conectate

• Ubisoft furnizează la bord experiența realității virtuale pentru modul de conducere autonom

• Devialet dezvoltă o nouă experiență a utilizatorului prin intermediul unui sistem de sunet avansat

• Sanef lucrează la modul în care autovehiculul comunică cu infrastructura rețelei rutiere

• TomTom contribuie cu expertiza de poziționare geografică

• IAV furnizează expertiză în domeniul ingineriei conducerii autonome

