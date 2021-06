Relaxări anunțate de Guvern: Competiții sportive cu 50% din capacitate, la festivalurile cu minimum 2.500 de participanți trebuie 1 mp de fiecare persoană, vaccinare și mască

Premierul Florin Cîțu

Pe masa Guvernului au fost proiecte grele în ședința de astăzi: noi măsuri de relaxare, ordonanța care amână majorarea alocaţiilor, închiderea minelor, dar și acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2021.

Premierul Florin Cîțu și secretarul de stat Raed Arafat, declarații:

- În ședința de Guvern au fost adoptate mai multe acte normative.

- Majorarea alocației incepand cu 1 ianuarie 2022 și indexarea cu rata inflatiei. Alocația se cumulează cu stimulentul de inserție.

- HG cu ajutoare de 5 milioane de lei pentru familii afectate de inundații. Am schimbat suma. 6 mii de lei pt cei singuri cu locuințe afectate 100%, 4 mii de lei pentru locuințele afectate între 50 și 75%. 7 mii de lei pt cei cu persoane decedate.

- A fost adoptată OUG pentru categorii de persoane disponibilizate care vor beneficia de măsuri de protecție în mine din Valea Jiului, de uraniu. Alocăm sume, respectiv: numărul până în 2025 e de 9 mii de persoane. E vorba de politica de decarbonare în aceste zone.

- modificări la măsurile de restricții:

-Astăzi am modificat anexele 2 şi 3 la hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 12 iunie. Este vorba de noi relaxări, sunt mai multe. Aş vrea să vă prezint câteva: în spaţiile deschise sau închise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în anumite condiţii. Un număr mai mare de participanţi la spectacole, concerte, festivaluri publice şi private sau alte evenimente culturale organizate în aer liber, 2.500 de spectatori. Bineînţeles, peste această cifră, toate persoanele trebui să fie vaccinate. Se permite organizarea festivalurilor, desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivaluri publice şi private sau altor evenimente culturale cu participarea unui număr mai mare de 2.500 de spectatori cu asigurarea unei suprafeţe de 1 mp pentru fiecare persoană (...), precum şi cu purtarea măştii de protecţie

- activitatea operatorilor economici din discoteci este permisă și între orele 2.00 - 5.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate.

La relaxările anunțate de premier, secretarul de stat Raed Arafat a adăugat precizări:

- se permite un număr mai mare la spectacole, festivaluri organizate în aer liber, până la 2500 de spectatori, în prezent este până la 1000. Participarea este condiționată de vaccinare sau trecerea prin boală.

- Se permite desfășurarea competițiilor sportive cu participarea de peste 50% până la maximum, cu condiția vaccinării.

- A fost o modificare - cu asigurarea unui spațiu de 1 metru între paricipanti și purtarea măștii, nu de 2 metri

- 150 de persoane la evenimente private în exterior, 100 de persoane în interior. 300 de persoane dacă sunt vaccinate sau trecute prin boală

- cursuri cu 150 de persoane în interior, 250 de persoane în exterior

- 150 de persoane la conferințe cu asigurarea unei distanțe de 1 metru

- Restricțiile pentru grupurile de până la 10 persoane - eliminată

- mai multe puncte de trecere a frontierei care se vor deschide

- activitatea cu publicul a operatorilor economici - restaurantelor, cafenelelor permisă până la capacitatea maximă până la ora 2.00. Între 2.00 și 5.00, cu capacitate de până la 70%, cu respectarea regulilor de sănătate

- Se elimină restricțiile privind gradul de ocupare al spațiilor de cazare din zona litoralului, dar se păstrează obligativitatea purtării măștii în spațiile publice.

Conferința de presă:

- Votul la Educația Sexuală: Este o decizie luată cu dl ministru înainte de votul din Parlament. Și am spus că nu se poate face curriculum în Parlament, se face la Ministerul Educației.

- Adresa să nu apară pe actul de identitate: Nu am avut o discuție cu dl Barna, o să ascult care sunt argumentele și o să iau o decizie.

- Nu are cum să scadă calitatea actului de sănătate în sistemul public, acolo avem mult de muncă.

- certificatul digital: O să fie operațional, am avut o întâlnire cu secretarul adjunct care se ocupă, care este de fapt o aplicație - la 1 iulie va fi operațional.

- despre vot: a fost o recomandare a grupului de a vota pentru, pot fi erori, prin telefon. E o decizie care nu ține cont de votul Parlamentului și susținem această decizie.

- despre PNDL: toate investițiile care sunt în derulare vor merge mai departe și vom plăti la timp facturile. Am scos din lista de proiecte de la CNCI toate proiectele care nu se pot finanța din surse europene și din alte surse. Vom face, pentru ele, un program special.

- despre mita în poliție: ministrul Afacerilor Interne a fost primul care a propus un plan de reforma.

Guvernul va adopta joi ordonanţa de urgenţă prin care va amâna majorarea alocaţiile pentru copii. Premierul Florin Cîțu spunea în urmpă cu două zile, la TVR, că Parlamentul ar fi trebuit să ia o decizie clară în acest sens, dar ''nu şi-a făcut treaba''. El a arătat că ordonanţa de urgenţă privind alocaţiile va fi aprobată joi.



"În primul rând am un gust amar pentru că suntem aici şi discutăm despre alocaţii în acest moment, pentru că Parlamentul nu şi-a făcut treaba, a fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat în iarnă. Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum în ce direcţie vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliţie că vor creşte doar anul acesta alocaţiile, dacă Parlamentul voia să ia o altă decizie trebuia să rezolve. Dar, repet, este ceea ce avem acum. Coaliţia, până în decembrie, poate să ia mai multe decizii, care pot să vină chiar cu formula care să înceapă de la 1 ianuarie 2022, dar în acest moment avem o decizie care arată o creştere de 20% faţă de momentul în care au început aceste creşteri ale alocaţiilor care ducea la o dublare. Noi, anul trecut, am modificat legea şi am spus că vor fi 5 paşi ale creşterii alocaţiilor, suntem, cred, la al doilea pas, deci înseamnă 20% faţă de iniţial. În şedinţa de Guvern nu este cu indexarea cu rata inflaţiei, nu poţi să ai şi 20% şi rata inflaţiei. Deci ori găsim o formulă în care avem un indicator care este legat de creşterea economică plus inflaţie plus un venit minim sau ceva de genul acesta, ori avem o creştere din aceasta care le include pe toate'', a explicat premierul.

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi, printr-o hotărâre, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2021. Ajutoarele de urgenţă se vor acorda în limita sumei de 5.000.000 lei din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale astfel:

* câte 6.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie de peste 75%, inclusiv;



* câte 4.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie cuprinsă între 50%, inclusiv şi 75%;



* câte 2.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie cuprinsă între 25%, inclusiv şi 50%



* câte 1.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie de până la 25%;



* câte 1.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror bunuri din locuinţă au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor", se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

