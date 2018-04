Regizorul Milos Forman a murit la vârsta de 86 de ani

Milos Forman / FOTO: facebook

Milos Forman, pe numele său real Jan Tomas Forman, s-a născut la 18 februarie 1932, în Caslov, Cehoslovacia.

Filmul care avea să îi aducă celebritatea este 'Zbor deasupra unui cuib de cuci' - o ecranizare a romanului omonim a lui Ken Kesey – a fost realizat în 1975.

Pelicula 'Amadeus', din 1984, despre viaţa şi opera marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart, a fost al doilea mare succes al regizorului.

Alte filme celebre ale marelui regizor sunt: 'Valmont', 'People vs. Larry Flint', 'Man on the Moon', 'Goya's Ghosts'.

De-a lungul carierei, a fost recompensat cu numeroase premii, între care Oscar, Bafta, Palme d'Or, Globul de Aur.

