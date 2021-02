Regizoarea Adina Pintilie face parte din juriul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin

Regizoarea Adina Pintilie, câştigătoarea Ursului de Aur pentru cel mai bun film cu ''Nu mă atinge-mă/Touch Me Not'' în 2018, face parte din juriul internaţional al celei de-a 71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

Adina Pintilie

Din juriu fac parte și alţi câştigători ai aceluiaşi trofeu la ediţii diferite ale Berlinalei, cum ar fi regizorul iranian Mohammad Rasoulof, laurat în 2020 pentru pelicula ''There is No Evil'', regizorul israelian Nadav Lapid, câştigătorul Ursului de Aur în 2019 pentru ''Synonyms'', regizoarea maghiară Ildiko Enyedi, câştigătoarea trofeului în 2017 pentru ''On Body and Soul'', regizorul italian Gianfranco Rosi, laureat pentru pelicula ''Fire At Sea'' în 2016, regizoarea din Bosnia şi Herţegovina Jasmila Zbanic, laureată pentru pelicula ''Grbavica'', în 2006.

La ediţia de anul acesta nu va exista un preşedinte al juriului.

Aşa cum au anunţat deja organizatorii, anul acesta, festivalul se va desfăşura în două etape, din cauza pandemiei de coronavirus: ''Industry Event'', în perioada 1-5 martie, iar ''Summer Special'', va avea loc cu participarea publicului în intervalul 9-20 iunie. În cadrul ''Industry Event'', va fi prezentată selecţia peliculelor din secţiunile festivalului pentru profesioniştii din industria de cinema şi presa acreditată. Peliculele vor fi prezentate publicului în cadrul ''Summer Special''.

Juriul internaţional va decide premiile pentru secţiunile Competition, Berlinale Shorts, Encounters şi Generation şi vor anunţa câştigătorii în timpul Industry Event.

Ceremonia de decernare va avea loc în faţa publicului cu prilejul evenimentului Summer Special, în iunie.

''Sunt fericit şi onorat că şase cineaşti pe care îi admir foarte tare au acceptat cu entuziasm invitaţia noastră de a lua parte la această ediţie unică. Aceştia reprezintă nu doar modalităţi diferite de a face filme intransigente şi de a crea poveşti îndrăzneţe, ci şi o parte din istoria Berlinalei. În acest moment, este un fapt semnificativ şi reprezintă un semn important de speranţă că laureaţii Ursului de Aur vor fi la Berlin şi vor viziona filme într-o sală de proiecţii, încercând să găsească o modalitate de a-şi sprijini colegii'', a spus directorul artistic al festivalului, Carlo Chatrian.

(sursa: Agerpres)

