Pelicula "Touch me not" ("Nu mă atinge-mă") de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsă, sâmbătă seară, cu Ursul de Aur și cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut - GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

"Touch me not" ("Nu mă atinge-mă") este debutul în lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie și a fost desemnat cel mai bun film din competiţia oficială a Berlinalei.

Cu nuditate și sex, filmul a stârnit reacții controversate din partea presei. E la granița dintre documentar și ficțiune, iar regizoarea spune că a vrut să pună în discuție ideile preconcepute despre intimitate, asociată simplist doar cu dragostea și frumusețea.

Touch me not, au spus criticii, arată că intimitatea nu înseamnă neapărat sex, ci acceptarea celuilalt acceptându-te pe tine. L-au descris ca fiind un film experimental, curajos și controversat.

În acest an, regizorul Călin Peter Netzer a fost membru al juriului care a desemnat câştigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut - GWFF Best First Feature Award.

Despre pelicula Adinei Pintilie a vorbit cirticul de film Irina Margareta Nistor la emisiunea Cooltura. Detalii, în secțiunea video.

Premiile acordate la Festivalul Internațional de Film de la Berlin

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Touch me not", de Adina Pintilie (România, Germania, Cehia, Bulgaria, Franţa)



Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului - "Twarz"(Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)



Ursul de argint Premiul Alfred Bauer pentru film care deschide noi perspective - "Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).



Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson pentru "Isle of Dogs" (Regatul Unit, Germania)



Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Ana Brun, pentru "Las herederas" (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).



Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru "La Pričre" (Franţa)



Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - "Museo", de Alonso Ruizpalacios (Mexic)



Ursul de Argint pentru cea mai bună contribuţie artistică - "Dovlatov", de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia)

