Succes românesc la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Pelicula 'Nu mă atinge-mă' ('Touch me not'), în regia Adinei Pintilie, a câştigat marele premiu 'Ursul de Aur'. A fost un dublu succes pentru cineasta noastră care a primit şi premiul pentru debut. Pelicula este primul său lungmetraj.

Adina Pintilie: Nu ne aşteptam la asta, dar este important că s-a întâmplat şi ne dorim ca dialogul pe care îl propune "Touch me not" să deschidă lumea. Aşa că, vă invităm, pe voi, spectatorii, la dialog.

'Nu mă atinge-mă' ('Touch me not') este un film despre intimitate și dorința cronică de atingere. O poveste care pleacă de la căutarea unei femei de a-și învinge frica de contact uman și care atinge aspecte diverse ale vieții de la dizabilitate până la cluburi de sex.

Un film lăudat și controversat în același timp, considerat deopotrivă inovator dar și riscant pentru o parte a publicului, adus la viață de actori profesioniști și oameni obișnuiți ghidați de o regie care îmbină ficțiunea cu arta documentarului.

Adina Pintilie: În 'Touch me not' ficţiunea este mai mult o structură, o plasă de siguranţă, un laborator în care am lucrat şi care ne-a permis să abordăm realitatea, să lucrăm cu întâlniri umane autentice care s-au dezvoltat în cadrul acestui proces. Pot spune că este o fuziune, o graniţă fluidă între ficţiune şi realitate.

'Nu mă atinge-mă' ('Touch me not') este un proiect la care Adina Pintilie a lucrat 2 ani și este un film pan-european. Este o coproducție România, Germania, Cehia, Bulgaria, Franța încurajată și finanțată de case europene, dar respinsă de 2 ori la concursul Centrului Național al Cinematografiei.

Președintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe tânăra regizoare printr-un mesaj pe Facebook.

Este al doilea Urs de Aur obținut de un regizor român la Berlin, după cel primit de Călin Peter Netzer pentru "Poziția copilului" în 2013.

