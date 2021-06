Regiunea Bruxelles va interzice automobilele diesel din 2030 şi cele pe benzină din 2035

Poluare stradală cu mașini diesel / FOTO: Shutterstock

"Prin acest nou pas în transformarea Bruxelles-ului într-o zonă cu emisii reduse, confirmăm dorinţa regiunii de a opta pentru o tranziţie climatică care este una corectă din punct de vedere social", a declarat preşedintele regiunii Bruxelles, Rudi Vervoort.



Scuterele diesel vor fi şi ele interzise în regiunea Bruxelles începând din 2025, în timp ce scuterele cu motoare pe benzină vor fi interzise din 2028 iar motocicletele vor fi permise numai până în 2035.



Potrivit Agenţiei pentru protecţia mediului din Bruxelles, transportul rutier este responsabil pentru 30% din emisiile totale de CO2 în regiunea Bruxelles, iar aceste emisii au rămas la un nivel constant începând din 1990.



Potrivit unui plan, denumit 'The Low Emission Mobility Brussels', autorităţile regionale susţin că acesta ar putea evita 100 până la 110 morţi premature pe an, legate de poluarea aerului în Bruxelles, şi ar ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor cu 65% până la 75% până în 2030.



Pentru a compensa pentru eliminarea autovehiculelor cu motoare diesel şi pe benzină, Guvernul regiunii Bruxelles intenţionează să instaleze 20.000 de staţii de încărcare electrice în regiune şi de asemenea să investească sume mari în mobilitate, inclusiv aproape un miliard de euro în transportul public numai în 2021 pentru a îmbunătăţi oferta şi accesibilitatea.



În luna martie a acestui an, un grup de nouă state membre UE au cerut Comisiei Europene să stabilească o dată fermă de la care să fie interzisă vânzarea de noi automobile echipate cu motoare diesel şi pe benzină în Uniunea Europeană, în ideea de a alinia sectorul transporturilor cu obiectivele climatice.



Comisia Europeană urmează să propună standarde mai stricte privind emisiile de CO2 pentru noile autoturisme din Europa, în cadrul unui pachet mai amplu de politici ce va fi anunţat în data de 14 iulie, pentru atingerea obiectivului său privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE cu cel puţin 55% în 2030, comparativ cu nivelul din 1990, şi să direcţioneze blocul comunitar spre neutralitate climatică în 2050.

