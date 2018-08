Aretha Franklin, regină pe vecie! EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

O voce de patru octave, puternică și clară, Aretha Franklin a fost cea mai influentă și cea mai cunoscută interpetă de soul din lume.

Cânta încă din copilărie; la 6 ani, tatăl ei, pastor, i-a spus fetiței timide cum era atunci să cânte în fața credincioșilor.

A ajuns celebră foarte devreme. De-a lungul carierei a abordat genuri diverse, de la soul la R& B, gospel și pop.

Aretha Franklin a cântat pentru 3 președinți americani, la ceremoniile de instalare la Casa Albă. A câștigat nu mai puțin e 20 de premii Grammy și a fost prima femei inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, panteonul american al muzicii rock. Și are chiar un asteroid care a primit numele ei, în 2014. Aretha Franklin a avut 4 copii - pe primul la doar 13 ani, neîmpliniți, rod al unei relații cu un coleg de școală.

S-a implicat continuu în lupta pentru drepturile afro-americanilor; și în lupta pentru emanciparea femeilor. Artiștii o omagiază, cum altfel decât cu hit-ul „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” – single-lul care îi aducea în 1967 consacrarea deplină.

