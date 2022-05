Suverana Marii Britanii, omagiată la București EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Veritabile mărturii ale istoriei Regatului Unit, jubileele sunt aniversări care marchează domniile suveranilor britanici.

Recordul absolut îl deţine Regina Elisabeta a II-a, primul monarh britanic care a ajuns să celebreze o domnie atât de lungă, de 70 de ani.

În România trăiesc peste 3.000 de britanici, cei mai mulţi în Capitală.

Alison Mutler, jurnalist: "Este un an istoric pentru noi. (...) Noi am început şi la biserică, din februarie - ăsta a fost momentul în care Regina Elisabeta a II-a a aflat că a murit tatăl ei. Era în Africa şi a trebuit să se grăbească înapoi în Anglia. (...) Momentul încoronării a fost un an mai târziu, dar atunci era Regina".

Regina Elisabeta a fost omagiată la Biserica Anglicană şi la reşedinţa ambasadorului Regatului Unit acreditat la Bucureşti. Acesta este şi dirijorul Corului Bisericii Anglicane, cu care a pregătit un program special dedicat suveranei britanice.

Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii: "Eu sunt dirijor numai dacă trebuie, pentru că de fapt nu am o educație muzicală".

Ambasadorul britanic este fascinat de Regina Elisabeta a II-a.

Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii: "Ambasadorii au posibilitatea de a vorbi cu Regina înainte de a veni în străinătate. Şi, deci, am avut această ocazie, dar am şi organizat o vizită de o săptămână pentru Regina Mea, în Africa de Sud, în anii '90. Deci, am lucrat destul de strâns cu Majestatea Sa. (...) Extraordinar! Are putere, are magie și are un simț al umorului foarte deosebit".

Alison Mutler, jurnalist: "E ceva statornic, intangibil, avem un mare respect şi admiraţie şi o iubire faţă de ea".

La Bucureşti vor mai avea loc evenimente publice dedicate suveranei britanice, printre care şi o recepţie fastuoasă, pe 9 iunie.

