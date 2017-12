Regina Elisabeta a II-a, în tradiționalul mesaj de Crăciun: Mă gândesc la Londra și la Manchester

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii / FOTO: The Royal Family

"De Crăciun, mă gândesc la Londra şi la Manchester, ale căror personalităţi puternice au strălucit în faţa atacurilor teroriste anul acesta", a spus Elisabeta a II-a în discursul său televizat, înregistrat la Palatul Buckingham.

Regina a vorbit despre „privilegiul” de a-i întâlni pe copii supravieţuitori atacului din Manchester şi pe părinţii lor, numindu-i „un exemplu pentru noi, toţi, de curaj şi optimism”. Concertul care a fost organizat la câteva zile după atac a fost, în opinia suveranului, „o puternică revendicare a teritoriului şi a oraşului căruia acei tineri îi spun acasă”.

Mai multe atacuri teroriste au avut loc în Marea Britanie în 2017, soldate în total cu moartea a 35 de persoane.

În martie, la Londra, un bărbat a intrat cu un vehicul în oamenii aflaţi pe Podul Westminster, apoi a înjunghiat un poliţist în faţa Parlamentului. 5 persoane au murit atunci.

În seara de 22 mai, un britanic de origine libiană s-a aruncat în aer la finalul unui concert al solistei americane Ariana Grande, la Manchester Arena. 22 de persoane au murit şi 116 au fost rănite. Printre victime s-au aflat şi şapte copii.

În iunie, trei bărbaţi într-o camionetă au intrat în trecătorii de pe London Bridge, apoi au înjunghia mai multe persoane în zona Borough Market. 8 persoane au murit.

Regina Elisabeta, în vârstă de 91 de ani, a vorbit și despre căsnicia sa cu Prinţul Philip. Cei doi au sărbătorit anul acesta nunta de platină - 70 de ani de la căsătorie. În discursul său, Regina a salutat "simţul umorului" şi "sprijinul" pe care i le-a oferit soţul său, Prinţul Philip, în vârstă de 96 de ani, în toţi aceşti ani.

„Nu ştiu dacă fusese inventat termenul de “platină” pentru a 70-a aniversare a căsătoriei când m-am născut eu. Nu se aştepta nimeni să dureze atât. Chiar şi prinţul Philip a decis că este timpul să o lăsăm mai uşor, făcându-şi, după cum a spus în termeni economici, partea”, a spus ea, făcând referire la retragerea soţului ei din atribuţiile publice. „Ştiu că susţinerea şi simţul unic al umorului lui vor rămâne la fel de puternice”.

Mesajul s-a încheiat, la fel cum a început, cu intonarea imnului şi a colindului „It Came Upon the Midnight Clear” de către Commonwealth Youth Orchestra and Choir, conduse de directorul artistic Paul Carroll.

Regina a spus în final: „Dragostea generoasă şi exemplul lui Iisus Hristos au fost cele care m-au inspirat în vremuri bune şi rele”.

