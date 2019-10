Regele Suediei a retras titlurile regale a cinci dintre nepoții săi, pentru a face economie la bugetul țării

Cei cinci nepoți ai regelui Suediei au între 1 și 5 ani și sunt fiii prințului Carl Philip și cei trei copii ai Prințesei Madeleine. Prin această decizie, micuții nu vor mai purta titlul de "Alteță" și nu vor mai primi suma anuală de la buget acordată membrilor familiei regale.

Prințesa Madeleine a comentat pe rețelele sociale că este un lucru bun, iar copiii vor putea să aleagă ce vor să facă în viață, ca persoane private.

Princess Madeleine Reacts to Her Kids’ Royal Titles Being Removed: ‘I Think It’s Good’ https://t.co/fzsaIbqMH9